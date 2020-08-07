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「火眼實驗室」西環卸第一車物資

世界日報 / 香港新聞組／香港7日電

香港新冠疫情嚴峻，公營醫療系統面臨爆滿危機，早前消息指港府計畫選址度假營及大型體育館改建成社區治療設施，再有港府體育館疑被用作協助檢測用途。香港01報導，6日晚一輛掛有提供檢測服務的內地公司華大基因「火眼實驗室援港物資」貨車，於西環中山紀念公園體育館將物資運入體育館內，卸下最少14箱以木箱裝載的貨物。

之後，約十人步站體育館，在貨車橫額前方拍照，還有人說「我們第一車物資終於來了！」報導說，晚上11時許工人繼續陸續將裝有物資的木箱運入體育館，部分木箱貼上紙條，寫有包括「氣膜帳篷」、「光交互智能前門」及配件等。

據悉，「火眼」實驗室誕生於武漢，它的主要任務是承擔新型冠狀病毒的PCR檢測，但「火眼」的本質是一套完整的技術方案、成套設備、服務平台和標準體系，可動態化地用於多個傳感染疾病的防控，及疫情發生髮展的各個階段，承擔起公共衛生基礎設施的作用。實驗室最大日檢測通量超過20萬人份。

不過，另有港媒質疑，由於中山公園與西營盤民居僅僅是一街之隔，令人憂慮高危檢疫設施於社區附近設立，是否會形成隱患。還有人擔心，體育館會被改為臨時醫院。

體育 疫情 香港

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