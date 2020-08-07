3成打工仔收入減 3成半料未來半年會被炒

全球經濟因疫情處於水深火熱之中，有調查顯示，近三成香港打工仔指過去一個月收入跌。三成半人更認為未來半年或面臨裁員、減薪；年輕人之中，更高達逾四成預計會被炒。有人力資源顧問指，部分企業已減薪一至三成，不排除再有第二輪減薪潮。

晴報報導，渣打銀行於7月初訪問1.2萬名來自香港、台灣、中國、新加坡、英國等地成年人，結果顯示，28%的香港受訪者表示，過去一個月收入減少，低於全球平均的34%；41%指其消費上升，30%表明須借貸。36%自雇人士指收入有所減少，48%更稱過去1個月貸款增加。

據報導，35%香港受訪者預計，未來3至6個月會被裁員，40%認為工時會下跌，認為會減薪亦占37%；18至24歲年輕人當中，更多達41%預示會自己被裁員，54%料工時會減少；而僅36%香港受訪者認為個人收入會在未來3至6個月改善，遠低於中國大陸及台灣的50%及41%。

報導稱，資深人力資源顧問周綺萍表示，香港疫情持續嚴峻，加上社交限制措施，令市民消費意欲低，撇除IT、醫療、新鮮食品等，其餘企業生意難有增長，部分已減薪10至30%，不排除有第二輪減薪潮。她鼓勵年輕人可增值電子及科技技能，以免被市場淘汰。

調查也發現，45%受訪者會透過在金融市場交易或投資增加收入，56%人會尋求第二收入來源，以及有52%人考慮發展新技能。