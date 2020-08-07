反送中、疫情衝擊 逾7成港人中至高度憂鬱

去年的反送中風波未平之際，新冠肺炎自今年初襲港，社會氣氛沉重。香港大學醫學院精神醫學系於2至7月間的一項調查顯示，香港超過七成受訪者有中至高度的憂鬱症狀。24歲或以下年輕人，呈現症狀情況更較25歲以上人士嚴重。

商業電台報導，這項調查訪問了1.1萬人，發現在「反送中」及疫情事件等因素持續影響下，大部分受訪者同時有憂鬱及「創傷後壓力」症狀，其中超過七成人呈現中至高度的憂鬱症狀，超過四成人呈現中至高度「創傷後壓力」症狀，有36%更同時存在兩種精神健康問題症狀。

另據香港01報導，負責研究的香港大學李嘉誠醫學院精神醫學系系主任陳友凱表示，如外在壓力已化解，市民的壓力反應仍然持續一個月以上，完全無法抽離，便須尋求專業協助。

報導指出，他表示，出現有關情況是警號，比較嚴重和難以處理。香港社會事件情況反覆，加上新冠肺炎疫情持續，港人精神健康正受多元化事件挑戰，各國過往的相關經驗不多。不少人假設創傷只是一次性，創傷後壓力猶如災後回顧，不過香港目前未見災後情況， 看不見完結點。

調查發現，24歲或以下的年輕人，呈現抑鬱及創傷後壓力的徵狀，會較25歲以上的人嚴重。陳友凱解釋，年輕人接觸創傷性的社會事件較多，而且特別著重理想、身分認同、生命意義等概念，這一年來受重大挑戰。

此外，年輕人的腦部正值發育時期，對精神健康的風險較大。他建議年青人好好掌握生活上可控制的事項，如朋友關係、學業、興趣等，避免過於專注面向對不可控制的事件。

陳友凱指出，港府及社福醫療界在精神健康方面的工作不容易，坦言社會事件令市民對港府信任大打折扣，受嚴重精神困擾的市民或曾參與社會運動或被捕，根本不敢求診。他建議，港府及服務機構須令市民重建信心，長遠地保障求診者私隱。