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內蒙古傳出鼠疫死亡病例 發布疫情防控三級預警
根據內蒙古包頭市衛健委網站消息，包頭市8月2日接到達茂旗衛生健康委報告，當地近日發生1例腸型鼠疫死亡病例，死亡原因為循環系統衰竭。為此，包頭已於6日發布鼠疫防控三級預警，預警時間持續至今年底。
包頭市衛健委稱，目前已經對9名密切接觸者、26名密切接觸者的接觸人員進行集中隔離醫學觀察，並給予預防性用藥及鼠疫核酸PCR檢測。前述人員目前並無發燒等異常，鼠疫核酸PCR檢測結果也都呈現陰性。
包頭市衛健委除全面開展流行病學調查，也對死者住所及其周邊農戶居住場所每日進行全面消毒，同時展開滅蚤滅鼠、環境衛生清潔整治。
包頭市衛健委表示，當前包頭市存在人間鼠疫疫情傳播風險，各旗縣區、各部門、各單位要切實強化對鼠疫防控工作的重視，加大防控知識宣傳教育力度，強化聯防聯控和群防群控，進一步加強鼠間疫情監測。
新京報報導，專家提醒大陸民眾，應儘量避免前往疫區、疫點。同時嚴格按鼠疫防控要求，外出旅遊時儘量減少和野生動物接觸，不私自捕獵、剝食、攜帶野生動物，同時做好防蚤叮咬措施，避免被蚤叮咬。
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