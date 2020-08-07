看好廣西南寧 春秋航空闢3航線

浙江大學醫學博士劉某瑞被爆料出軌多名女性，在網上引發關注。受騙女子表示，劉某瑞隱瞞已婚的身分和自己交往，同居期間，不僅打車、零食都花女方的錢，還偷拍私密照和視頻，以此威脅要舉報他的女方。浙江大學回應，所屬院系仍在調查中。

2020-08-06 17:06