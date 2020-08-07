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看好廣西南寧 春秋航空闢3航線
春秋航空市場總監王志剛5日表示，廣西南寧是中國距離東盟（東協）最近的省會城市和一帶一路建設有機銜接的重要節點城市。疫情過後，相信當地國際化水平將迎來爆發式增長。春秋航空非常樂意參與南寧發展，搶抓國際化機遇。
中新社報導，春秋航空南寧新航線發布會5日在南寧舉行。春秋航空宣布在南寧新開3條航線，南寧-揭陽（潮汕）8月7日首航，南寧-揚州（泰州）8月10日首航，2條航線每周均有4個航班，分別在每周一、三、五、周日執行。南寧至寧波10月25日首航，每天1班。
王志剛表示，2019年，春秋航空所有航線中國際航線接近40%，主要集中在東南亞及東北亞地區。
南寧吳圩國際機場以中國面向東盟的門戶樞紐機場為定位，打造成為銜接國內、連通東盟的國際區域性航空樞紐。
機場副總經理蘇文輝表示，2019年，南寧機場旅客吞吐量突破1570萬人次，開通航線196條，通航118個城市，其
中國內城市92個、國際地區城市26個。疫情前已完成開通了東盟10國的國際航線。
王志剛表示，此次新開通南寧至國內多個城市航線，正是為將來國際航線復甦布局。
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