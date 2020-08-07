民宿回溫 浙江舟山入住率85%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

從4月接到春節後首批住宿訂單，到7月見證當地部分民宿入住率回升到85%，浙江省舟山市旅遊協會民宿分會會長丁薇薇直言，海島民宿終於熬過疫情寒冬，迎來復甦機會。

中新社報導，隨著上半年大陸國內疫情得到控制，海島民宿也看到了復甦的曙光。「不管客人什麼時候來，我們都要先準備好」。丁薇薇說，為此，舟山專門製作了民宿如何進行消毒、測體溫、填表的視頻，供各家民宿業主學習疫情期間如何接待客人。

與此同時，為提振民宿產業復甦信心，舟山發放超過1000萬元（人民幣，下同）的文化、旅遊和體育消費券。藉助直播經濟風口，還於5月「直播帶貨」，「GOU」直播專場的總銷售額超過1000萬元，其中酒店民宿類產品全部秒殺。

另一邊，海島民宿復甦的天時因素亦在增加。夏季為客流旺季。部分民宿在7月的入住率已經回升到85%左右，有些在節假日期間迎來了滿客。

但海島民宿依然未能「滿血復活」。舟山市嵊泗縣如素客棧老闆許竹斌坦言，自家民宿今年經營狀況依舊不太樂觀，所以，疫情期間他做起了副業，利用經營民宿時積累的朋友圈推廣下嵊泗的海鮮、乾貨，也順帶宣傳民宿產品。

挑戰之外，疫情同樣是一次契機，讓民宿業主思考如何提升民宿的競爭力。「民宿需要文化來突出唯一性」。浙江大學飯店管理研究所所長王婉飛談到，現在許多民宿文化的魂不够，像海島民宿就要挖掘當地的濱海文化，要把現代化品質和當地文化融合在一起。

舟山群島89個住人的島嶼每個都有所不同，「挖掘每個島嶼的特色和文化，才能讓人們對舟山保持充足的興趣」。丁薇薇說，海島民宿的高質量發展之路亦要如此。

民宿 疫情 直播

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