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內蒙包頭出現鼠疫死亡病例 發布防控三級預警

中央社 / 台北6日電

中國內蒙古包頭市官方今天發布，2日該市下轄的達茂旗接到一人因腸型鼠疫死亡的報告，今天起至年底，當地進入鼠疫防控三級預警期；包頭當前存在鼠疫傳播風險。

中新網報導，包頭市衛健委網站6日發布「關於發布達茂旗鼠疫疫情三級預警的通告」，指2日包頭市接到報告，達茂旗石寶鎮溫都不令村委蘇吉新村發生一例死亡病例，判定患者為腸型鼠疫，死亡原因為循環系統衰竭。

這份通告同步發布鼠疫防控三級預警資訊，預警時間從6日持續到2020年底。中國的人間鼠疫疫情一共分四級，最高是一級，代表「特別重大」，三級則是「較大」。

通告指出，已對此死亡病例的9名密切接觸者、26名密切接觸者的接觸人員集中隔離醫學觀察，目前他們無發熱等異常，鼠疫核酸PCR檢測結果均為陰性。

死者居住地蘇吉新村已實行封鎖隔離，對死者住所及其周邊農戶居住場所每天進行全面消毒，並在蘇吉新村及周邊開展滅蚤滅鼠、環境衛生清潔整治。目前蘇吉新村所有村民無發熱等異常，鼠疫核酸PCR檢測結果全部為陰性。

通告指出，當前包頭市存在人間鼠疫疫情傳播的風險，各旗縣區、各部門、各單位要切實強化對鼠疫防控工作的重視，各級醫療機構還要做好「鼠疫健康碼」審驗。

通告提醒，民眾要避免去疫區、疫點，若出現發熱、咳嗽等相關症狀時要及時到指定醫療機構就診；一旦出現發熱、咳嗽、淋巴結疼痛、咯血或出血等症狀時應及時就醫。外出旅遊時儘量減少和野生動物接觸，不私自捕獵、剝食、攜帶野生動物，同時避免被跳蚤叮咬。

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