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四川已婚婦劈腿6男 毒湯圓殺情夫

世界日報 / 中國新聞組／上海6日電

四川宜賓一名已婚唐姓女子，與六名男子保持不正當的男女關係，後來她打算「金盆洗手」，突遭其中一情夫威脅，她一怒之下在湯圓中投毒將其殺害，還將他口袋中人民幣4000餘元（約575美元）偷走。日前，她因犯故意殺人罪和盜竊罪被法院判處14年徒刑。

上海法治報報導，被殺雷姓男子，妻子和兒子平時均不在身邊。2016年1月某日，雷某閉門不出，家人覺得不太妙，便破門而入，發現雷某滿臉是血死在床上，而且身上4000餘元不翼而飛。經法醫勘驗，雷某胃中有毒鼠強成分，系為他殺。

警方調查發現宜賓唐女涉嫌重大，將她逮捕。唐女坦承犯案，表示兩人長期有不正常男女關係。當日，雷某邀她去過夜，唐女一開始不願意，後來在他勸說下同意了。唐女因不滿雷某威脅，便在湯圓中下藥想教訓他。幾分鐘後，雷某說頭昏，便脫衣服睡了，唐女偷走雷某的錢，半夜走路回家。

事後調查，唐絮與當地六名男子有不正當的男女關係，其中一名男子稱，他們這種關係已有四、五年，「每次發生關係後，我都要給她二、三十元，過夜就給100元」。

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