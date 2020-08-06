謊稱離婚 浙大醫學博士偷吃多名患者

浙江大學醫學博士劉某瑞被爆料出軌多名女性，在網上引發關注。受騙女子表示，劉某瑞隱瞞已婚的身分和自己交往，同居期間，不僅打車、零食都花女方的錢，還偷拍私密照和視頻，以此威脅要舉報他的女方。浙江大學回應，所屬院系仍在調查中。

上游新聞報導，舉報者之一小文是廣州市人，2010年在中山大學附屬第一醫院就診時認識了該院醫生劉某瑞，因劉某瑞一直稱單身，小文便與其談起戀愛。「發現他已婚是2013年初一起看他硬碟裡的電影。他離開時，硬碟落在了我枕頭下面。我發現裡面有他兒子的照片，還有全家福」。小文稱，當時劉某瑞承認已結婚並有家庭，於是兩人和平分手。

2017年，因家人生病需要到中山醫院就診，小文聯繫劉某瑞。之後，劉某瑞多次聯繫小文，並稱其已離婚，希望和小文復合。

復合後，小文在劉某瑞電腦裡發現大量前妻和孩子的照片，劉某瑞承認離婚是因為要規避限購政策在廣州買三套房，但至今未復婚，確實為法定意義上的單身。

另一名受害女性小蕊表示，2018年，經長輩介紹，和劉某瑞相親後戀愛，交往的三個月中，劉某瑞的行為很奇怪，遮遮掩掩，每到周末就消失。於是，三個月後兩人分手。

受害女生表示，劉某瑞很「摳門」，打車、零食等生活開銷均由女生買單點，「他的理由就是我要出去掙錢，才能養我們的家」。

小文說，發現自己多次被騙，曾提出要去找劉某瑞妻子問清楚。「他知道後威脅我，說要把一些他偷拍的床照發給我的父母。我當時又驚慌又憤怒」。

今年1月，小文向浙江大學和上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院舉報了劉某瑞婚內與多名女性同居，且收入來源不明的情況。浙江大學醫學院黨政辦回復稱，該院會調查清楚，且會跟進相關工作。