女大生雲南遇害…行凶男友擁槍 父在南京當官

隻身赴雲南失聯後的第25天，21歲的南京女孩李倩月確認遭男友殺害埋屍。洪男自稱是官二代受矚目，據了解，洪男父親確實是南京市司法局的一名處級幹部，目前正常上班。此外，洪男的社交帳號上曾貼出一張他持槍的照片，身邊還站著外國友人。

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澎湃新聞報導，21歲的江蘇寶應人李倩月從江蘇南京到達雲南海後去向不明。海警方會同南京警方在南京市將洪男、21歲張男、20歲曹男等犯罪嫌疑人抓獲，並於3日在海縣城郊外山林中找到了被掩埋的李某月屍體。此前，洪男還曾陪同李女的父親一起報案。

李女父親透露，洪男父親是南京司法機關某幹部，自己6月才第一次見過洪男，女兒與洪男是否有矛盾自己不清楚。而見過洪男幾次的另一位親人透露，在她和小月面前，「洪某自稱是官二代，在保密公司工作」，不能透露具體單位名稱和工種、崗位。

封面新聞報導，李女的朋友張林2018年在雅思培訓班認識李女。他印象中，李女為人外向，聰明且獨立，但在感情上有一點「偏頗」。對於小月的男友洪男，張林印象並不好。「他是社會上的人，有段時間沒有工作，和小月談了至少兩年，但很少見他來找小月。」

張林回憶，李女與洪男分手過一段時間，但洪男仍不停給小月發消息，「上課的時候，她總是在回洪男消息」。張林曾勸說李女和洪男分手，但沒有實現。

對於監控畫面中匆忙出門的李女，張林有很多疑惑，「她平時很注重形象，很難想像是什麼事情讓她那麼火急火燎，隨便穿件衣服，扎個辮子，戴上眼鏡就出遠門了」。張林說，李女曾提過要和洪男結婚，他和朋友們都沒想到，李女會被洪男殺害。