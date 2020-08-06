冤獄27年 他控：6天6夜刑逼、狼狗追咬

因殺童案被羈押9778天的張玉環，在高院宣判無罪後終於回到江西進賢老家和親人團聚。想起1993年做出的有罪供述，張玉環忿忿的說「背黑鍋27年」，當時遭到六天六夜刑訊逼供，對方還放狼狗咬他，至時今手上都還留有傷疤。

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新京報報導，張玉環稱這些年在獄中經歷了很多痛苦和折磨，「幾次開庭我都是叫冤」，第一次判決後他就暈倒了，並沒有簽字，醒了後就哭鬧，二審被判死緩後他已經麻木，感到很痛心。張玉環展示了手臂上被狼狗咬的傷痕，「我心裡還是想要追究那個刑訊逼供的人的責任」。

等待了9778個日夜，張玉環前妻宋小女終於見到了她心心念念的前夫，沒等搭話，就因激動過度暈倒在家門口。其實她看到張玉環回家的那刻，內心是悲喜交加的，她知道在短暫的相聚後，自己最終要回到原先的生活裡，無法給張玉環一個完整的家。

1988年，18歲的宋小女經人介紹嫁給了當時21歲的張玉環，後來有了兩個兒子。婚後第五年，他們的生活被一場突來的凶案打破。

為了生計和兩個兒子的未來，11年前，宋小女決定改嫁，但在簽訂離婚協議之前，她對現任丈夫提出條件，其中包括必須無條件地對張玉環的兩個兒子好，同時允許她隨時回去會見張玉環。

宋小女望著張玉環說，「我每次去看你都想擁抱你，因為這個擁抱，是埋在我心底的」、「你從1993年起欠我這個擁抱，一直欠到1999年，我嫁給了現在的老公」。對此，張玉環點頭表示理解。八年前，宋小女罹患子宮頸癌，手術失敗導致膀胱破裂。當時張玉環勸她：無論如何，一定要活下去。

曾經是家裡頂樑柱的張玉環，以前常到外地做木工活，獄中歸來後手藝已荒廢。他不想給兒子加重負擔，只希望能分得一些田地，和母親在家種田養老。