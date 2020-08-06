哈爾濱倉庫坍塌 9人遇難

哈爾濱道里區城安街3號哈爾濱玉手食品有限公司倉庫部分樓體4日發生坍塌，致9人被困。經過晝夜不間斷搜救，救援人員隔日將被困人員全部搜出，可惜並沒有發現倖存者。

哈爾濱日報報導，事故發生後，市應急管理局迅速組織救援人員350餘名，攜帶生命探測儀、搜救犬及各類特種設備900餘件套，重型救援車輛設備20餘台，全力開展救援處置工作；市衛健委調配45名醫務人員、9輛救護車駐守現場，及時開展現場醫療處置及急救工作。截至8月5日4時50分，被困9名人員已全部找到，均無生命體徵，無次生災害發生。

目前，搜救工作已經結束，相關部門已經成立專班，處理死者善後事宜，涉事房屋相關責任人正在配合警方詢問取證，事故具體原因還在調查中。