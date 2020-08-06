三峽大壩潰堤災難大 學者認應分段洩洪(系列一)

「極端降雨可能還會發生，三峽大壩未來應該分段洩洪。」針對三峽大壩潰壩的影響，台大地理系教授林俊全接受本報專訪指出，中國蓋三峽大壩雖可供應數省用電，但這次極端降雨釀災凸顯弊端，不但長江下游災害嚴重，對韓國的養殖漁業也衝擊甚大，建議未來應該採適時、分段洩洪。

洩洪改變海洋環境

「中國大陸幅員廣大，所以降雨多一些就很容易累積成很大的洪水。」林俊全表示，大量降雨落到水庫裡很容易超標，所以要趕快洩洪；問題是一洩洪以後，下游流域就慘了，平常水流如果是很正常的，可能形成一般性的洪水；但如果突然用洩洪的方式，增加了很多水量，下游就很難抵擋，而且洪患區域會變得很大。

「韓國會啟動緊急應變，這也是理所當然的。」林俊全解釋，當大量河水湧入海洋，這樣鹽分就會被稀釋，海水就會淡化，原本魚、蝦、貝類適應的環境會被大幅改變。另一個嚴重的情況是，許多泥沙跟著往下游帶，最後抵達的就是渤海灣，所以渤海灣無形中深度會變淺，濁度也會變大。

林俊全指出，這些衝擊對整個區域，不止韓國，包括日本，甚至中國自己的漁業可能都有影響，「台灣說不定也會受影響。」而且更嚴重的問題應該是，上游地區原本有很多汙染物，被沖刷到海裡之後，海水的汙染情況會更棘手。

適時洩洪分散風險

談到三峽大壩的蓄洪能力，據傳只能承載本次極端降雨量的1/10，林俊全表示，「這很正常啊，極端降雨跟水庫平常所需要的降雨量是不一樣的，這是兩回事。」他強調，中國自古以來的治水就是個問題，但是三峽大壩更加大了長江流域治水的困難度，不是說經常發生，但一旦發生，就如同所見，可以看到下游有多慘。

至於冒如此風險蓋三峽大壩的效益？林俊全指出，發電是其中最大的效益，因為中國用電量大，需要積極去尋找發電來源，其實大壩的發電量很大，可以供應很多省的用電。而黃河流域的治水情況其實也好不了多少，但長江流域因為有三峽大壩，發生嚴重水患的風險可能更高一些。

林俊全認為，整體海水鹹度改變，短時間可能缺乏有效應變方法，中國只能先把水排掉，處理完災情，才有心力顧到比較遠端的影響。但這類災情會不會再發生？「在我看來是會。」尤其是氣候變遷造成的極端降雨，頻率可能會增加，未來可能要選擇適當時機洩洪，把風險分散，不能等到撐不住了才洩，「那會比較恐怖。」

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