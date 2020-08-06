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豪雨增大壩潰堤風險 運輸停擺產業斷(系列二)
中國多地防三峽大壩潰堤關閉景點、禁捕漁外出，運輸中斷影響製造業！中國面臨三峽大壩日漸升溫的潰堤洪水威脅，福建省及三亞市因應洪災已關閉數個景點並禁止民眾出門，國家統計局表示，「災難導致物流和運輸中斷，以及工廠、設備和庫存出現問題。」
製造零售慘淡
根據《南華早報》報導，中國國家統計局統計師趙慶和表示：「與洪水有關的災難導致物流和運輸中斷，以及工廠、設備和庫存出現問題。」製造業和零售業大受打擊，然而2樣產業也是中國第4季經濟增長的主要動力。他說：「小企業將繼續面臨供需雙方的壓力。」
野村證券分析師則說，中國製造業「受到外部需求下降和持續洪災的不利影響。」野村證券表示：「我們認為，由於經濟仍未完全復甦，且面臨極大的不確定性，北京今年可能會維持放寬貨幣的立場。」
6月份北京零售業比2019年同期下降26.8%，先前5月份的零售額與同期相比僅下降18%，愈趨嚴重的趨勢。「洪水在許多地方造成了嚴重破壞，食品價格造成一定影響。」牛津大學經濟研究院主任庫伊斯說。
長江流域6月起遭逢60年來最強降雨，如今哈格比在登陸中國後又直撲長江流域。對此，中國應急管理部門也已針對相關地區居高不下的水位加強警戒，包括兩湖、淮河、太湖與長江中下游地區，以防止洪災進一步惡化。
多座城市關閉
據《日經新聞》報導，連續2個月的暴雨使長江和淮河沿岸的城市氾濫，加上輕颱哈格比侵擾，中國仍處於高度戒備狀態。
由於三峽大壩遭受1998年以來最嚴重的洪災考驗，為了預防人員傷亡，南部城市三亞市已關閉所有旅遊景點，在福建省的沿海城市也一律禁止所有捕魚活動。預計受洪災影響範圍擴及31個省、約5500萬人。根據統計，目前至少有158人死亡或失蹤，直接經濟損失為1440億元人民幣（約6000億新台幣）。
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