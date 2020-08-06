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貧窮疫情三峽潰 轉移注意外交有效？(系列三)

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
三峽大壩的近況引人注目，由於中國也將迎來颱風季下，下游城市的防洪更是重點。（Photo by allen watkin from London, UK via Wikimedia Commons under C.C License）
三峽大壩的近況引人注目，由於中國也將迎來颱風季下，下游城市的防洪更是重點。（Photo by allen watkin from London, UK via Wikimedia Commons under C.C License）

2020年的中國面臨貧窮、疫情、三峽大壩與經濟衰退等問題，對習近平的領導面臨艱鉅挑戰，尤其是近來連日豪雨下，中國多區出現淹水，三峽大壩也首次由官媒證實有變形可能，近來中國又將面臨颱風季，防洪得當與否會是習近平將面對最大的任務。外媒、學者分析，中國很可能透過強硬外交政策，轉移國內民眾對防災問題的注意力。

洪災治理挑戰艱鉅

根據《海事新聞網》報導三峽大壩於2006年完工，但從毛澤東開始，它的爭議從來沒有斷過，近來大壩的安全性更遭外界屢屢質疑。但許多低發展國家都希望仿效三峽大壩，如衣索比亞等國都希望透過建立水壩，讓本國的農業、發電獲得發展。不過近來長江洪患讓洞庭湖、鄱陽湖水位高漲，災情嚴重，大壩的危險性再次引發關注。

《新華社》整理災情表示，長江洪患至今已影響安徽、湖北等27個省市，受災人數約達5481萬人，其中158人死亡或失蹤、超過376萬人被迫轉移至安置所、4.1萬間房屋倒塌；經濟方面則造成528萬3300公頃的農作物受影響，直接的經濟損失粗估超過1440億人民幣（6000億台幣）。

外宣轉移社會問題

根據《日經新聞》報導，三峽大壩要洩洪調節水位，還要面對下游氣候的挑戰，由於颱風哈格比不會經過福建，而是直往上海（長江出海口）而去，如果沒有經過適當的洩洪調節，水位疊加在一起的話，對於長江下游城市，以及浙江、安徽兩省，將會是無法想像的災害。

根據中國氣象局預測，未來還至少會有2-3個颱風侵襲中國。《環球網》提到，長江流域附近的石臼湖、秦淮河、固城湖水位雖有下降，但高水位已持續近1個月，仍將維持一段時間，防汛形勢依然嚴峻。中國中科院也建立了「2020年夏季中國洪澇災害數據專題服務」，希望能密集掌握長江洪況。

《海事新聞網》提到，美國政治家歐尼爾曾說過，國際互動往往是國內政治的延續，台大政治系副教授陳世民過去受訪時也認為，無論是「一帶一路」擴張計畫、「復興偉大中國夢」、共機擾台，以及在非洲、南海的積極擴張，除了國際強權競爭以外，其實也是中國政府試圖轉移國內民眾對貧富差距、三峽大壩的注意力的操作。

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大壩 颱風 氣象局

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