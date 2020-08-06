聽新聞
test
0:00 / 0:00
「天才少年」女博士生將領659萬年薪 清秀外表網讚：又美又有才華
大陸華中科大一名博士生姚婷最近入選華為「天才少年」，將獲得一年156萬元人民幣（約659萬元新台幣）的頂級薪資。除了能夠闖過重重難關的超強實力，由於姚婷外表也十分清秀，也引起網友熱議。紛紛稱讚她「人美又有才華」。
根據《瀟湘晨報》報導，姚婷來自湖南，她高中時的老師透露，她剛考進高中時成績非常一般，但進了高中以後便全心投入，認真念書，成績有了明顯上升，高三時還考進了資優班。
老師還說，姚婷的個性「沉穩、自律」，跟同學玩時很活躍，但也能自己規劃讀書和生活，屬於不讓人操心的那一型。
報導指出，姚婷在2011年考入華中科大計算機系，畢業後直接攻讀本科博士，今年是第五年。關於這次「天才少年」計畫，她沒有主動投履歷，而是各大公司的人資都曾找過她，其中也包括騰訊、阿里巴巴，但她覺得他的研究領域和華為比較契合，最終選擇加入華為。
她並表示，未來想做出有價值的成果，不辜負這份工作和裡頭承載的期望，希望讓華為的技術在國際上受世界矚目。
華為「天才少年」的招聘標準非常嚴格，一般需要經歷七輪左右流程：履歷篩選、筆試、初次面試、首長面試、若干部長面試、總裁面試、HR面試。在每一環節中，都會經過嚴格的考核和篩選，因此難度非常大。包括姚婷在內，這次共入選4人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言