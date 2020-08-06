「天才少年」女博士生將領659萬年薪 清秀外表網讚：又美又有才華

大陸華中科大一名博士生姚婷最近入選華為「天才少年」，將獲得一年156萬元人民幣（約659萬元新台幣）的頂級薪資。除了能夠闖過重重難關的超強實力，由於姚婷外表也十分清秀，也引起網友熱議。紛紛稱讚她「人美又有才華」。

根據《瀟湘晨報》報導，姚婷來自湖南，她高中時的老師透露，她剛考進高中時成績非常一般，但進了高中以後便全心投入，認真念書，成績有了明顯上升，高三時還考進了資優班。

老師還說，姚婷的個性「沉穩、自律」，跟同學玩時很活躍，但也能自己規劃讀書和生活，屬於不讓人操心的那一型。

報導指出，姚婷在2011年考入華中科大計算機系，畢業後直接攻讀本科博士，今年是第五年。關於這次「天才少年」計畫，她沒有主動投履歷，而是各大公司的人資都曾找過她，其中也包括騰訊、阿里巴巴，但她覺得他的研究領域和華為比較契合，最終選擇加入華為。

她並表示，未來想做出有價值的成果，不辜負這份工作和裡頭承載的期望，希望讓華為的技術在國際上受世界矚目。