快訊

陳姓烘焙師被撞死3年了 家屬收到酒女第一封信「對不起你們」

欠債高達2億4千萬 澎恰恰開記者會坦言已破產

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「天才少年」女博士生將領659萬年薪 清秀外表網讚：又美又有才華

聯合新聞網 / 綜合報導
圖截自《瀟湘晨報》
圖截自《瀟湘晨報》

大陸華中科大一名博士生姚婷最近入選華為「天才少年」，將獲得一年156萬元人民幣（約659萬元新台幣）的頂級薪資。除了能夠闖過重重難關的超強實力，由於姚婷外表也十分清秀，也引起網友熱議。紛紛稱讚她「人美又有才華」。

根據《瀟湘晨報》報導，姚婷來自湖南，她高中時的老師透露，她剛考進高中時成績非常一般，但進了高中以後便全心投入，認真念書，成績有了明顯上升，高三時還考進了資優班。

老師還說，姚婷的個性「沉穩、自律」，跟同學玩時很活躍，但也能自己規劃讀書和生活，屬於不讓人操心的那一型。

報導指出，姚婷在2011年考入華中科大計算機系，畢業後直接攻讀本科博士，今年是第五年。關於這次「天才少年」計畫，她沒有主動投履歷，而是各大公司的人資都曾找過她，其中也包括騰訊、阿里巴巴，但她覺得他的研究領域和華為比較契合，最終選擇加入華為。

她並表示，未來想做出有價值的成果，不辜負這份工作和裡頭承載的期望，希望讓華為的技術在國際上受世界矚目。

華為「天才少年」的招聘標準非常嚴格，一般需要經歷七輪左右流程：履歷篩選、筆試、初次面試、首長面試、若干部長面試、總裁面試、HR面試。在每一環節中，都會經過嚴格的考核和篩選，因此難度非常大。包括姚婷在內，這次共入選4人。

圖截自《瀟湘晨報》
圖截自《瀟湘晨報》

華為 面試 履歷 人民幣 薪資

延伸閱讀

華為最高檔「天才少年」年薪高達844萬元

救人喔！網購旗袍脫不掉 正妹作家掙脫崩壞照笑翻20萬網友

華為、阿里愛加班 員工跳槽到微軟遭到抵制

孟晚舟引渡美國受審 加國：已符合條件

相關新聞

「天才少年」女博士生將領659萬年薪 清秀外表網讚：又美又有才華

大陸華中科大一名博士生姚婷最近入選華為「天才少年」，將獲得一年156萬元人民幣（約659萬元新台幣）的頂級薪資。除了能夠闖過重重難關的超強實力，由於姚婷外表也十分清秀，網友也紛紛熱議稱讚她「人美又有才華」。

陸太陽能無人艇 穿越颱風眼

中國科學院大氣物理研究所5日披露，由該所自主研發的「海洋氣象觀測者-3」（MWO-3）半潛式太陽能氣象探測無人艇，本月初...

哈爾濱倉庫坍塌 9人遇難

哈爾濱道里區城安街3號哈爾濱玉手食品有限公司倉庫部分樓體4日發生坍塌，致9人被困。經過晝夜不間斷搜救，救援人員隔日將被困人員全部搜出，可惜並沒有發現倖存者。

三峽大壩潰堤災難大 學者認應分段洩洪(系列一)

「極端降雨可能還會發生，三峽大壩未來應該分段洩洪。」針對三峽大壩潰壩的影響，台大地理系教授林俊全接受本報專訪指出，中國蓋三峽大壩雖可供應數省用電，但這次極端降雨釀災凸顯弊端，不但長江下游災害嚴重，對韓國的養殖漁業也衝擊甚大，建議未來應該採適時、分段洩洪。

豪雨增大壩潰堤風險 運輸停擺產業斷(系列二)

中國多地防三峽大壩潰堤關閉景點、禁捕漁外出，運輸中斷影響製造業！中國面臨三峽大壩日漸升溫的潰堤洪水威脅，福建省及三亞市因應洪災已關閉數個景點並禁止民眾出門，國家統計局表示，「災難導致物流和運輸中斷，以及工廠、設備和庫存出現問題。」

廣州白雲機場推自助刷臉服務 全程可通行

據報導，廣州白雲機場推出了中國首個自助臉部辨識服務，旅客可以透過自助「刷臉」進行登機、通關、寄託行李等手續，「一張臉」可通行機場。 南方日報今天在報導中表示，白雲機場昨天在國內航班推出這種名為「One ID」的自助刷臉服務。

紀念抗戰勝利75周年 鴻翔部隊抗日烈士紀念碑衡陽落成

隸屬國軍首支傘兵部隊「鴻翔部隊」抗日烈士紀念碑，5日在湖南省衡陽縣洪市鎮明翰村落成，同時75年前在衡陽縣台源寺突襲戰中犧牲的4名國軍傘兵烈士也遷葬於紀念碑旁。

風沙重創 樓蘭古城搶險加固

新疆境內的樓蘭古城曾見證古絲綢之路的繁盛，不過，羅布泊漫天的風沙正侵蝕著這座絲路名城。為保護所剩無多的建築遺址，今年6月...

台灣鄉建團隊 助福建108村建設

福建省政府台港澳事務辦公室5日透露，截至目前，福建省累計引進64個台灣建築師團隊，200多名台灣鄉建鄉創人才共同參與福建...

廣州白雲機場One ID 刷臉報到託運

廣州白雲機場5日宣布推出服務新舉措—「One ID」服務，旅客註册授權後可實現值機、託運刷臉通行。

大陸多地出現新布尼亞病毒 已有62人染病

中國大陸多個省市近期陸續傳出「新布尼亞病毒」（new bunyavirus）染病病例，目前江蘇、浙江、安徽都有群眾感染這...

殺童案逆轉 羈押最久申冤者曾寫600份申訴狀

自1993年10月27日失去自由起，現年53歲的張玉環已被押了9778天（近27年），是截至目前公開報導中被押時間最長的申冤者。

熱門新聞

浙江高考滿分作文 網友嘆天書評價兩極

環時總編：美國真敢玩大的，就與台灣建交吧

對台工作重大事項 習近平要求須第一時間向他報告

大陸多地出現新布尼亞病毒 已有62人染病

國台辦旗下網站：不承認九二共識 誰掌海基會都一樣

大陸國台辦：反對美國與台灣展開官方往來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。