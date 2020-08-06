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紀念抗戰勝利75周年 鴻翔部隊抗日烈士紀念碑衡陽落成

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
「鴻翔部隊」抗日烈士紀念碑，5日在湖南省衡陽縣洪市鎮明翰村落成。 圖／取自華聲在線
「鴻翔部隊」抗日烈士紀念碑，5日在湖南省衡陽縣洪市鎮明翰村落成。 圖／取自華聲在線

隸屬國軍首支傘兵部隊「鴻翔部隊」抗日烈士紀念碑，5日在湖南省衡陽縣洪市鎮明翰村落成，同時75年前在衡陽縣台源寺突襲戰中犧牲的4名國軍傘兵烈士也遷葬於紀念碑旁。

湖南日報報業集團旗下《華聲在線》報導，張展猷、謝慈友兩位耄耋抗戰老兵也到現場，其中張展猷曾是鴻翔部隊第二大隊譯員，謝慈友曾是鴻翔部隊第二大隊迫炮分隊分隊長，回想起昔日並肩作戰的戰友，兩位老人眼角泛淚：「是他們的英勇犧牲，才換來我們今天和平美好的生活。」

來自湖南、廣東、廣西、四川、浙江等地數十名志願者，也出席落成儀式，既是為紀念抗戰勝利75周年，更是為緬懷傘兵烈士以及所有為抗戰犧牲的烈士。

衡陽市星光愛心會、湖南老兵之家志願者唐海輝表示，早在2014年，當地志願者就從衡陽縣台源寺周邊村民口中得知4位國軍傘兵烈士與日軍作戰的事蹟，並找到了烈士的墓葬地。

唐海輝指出，烈士墓地緊挨著村民房屋，不便於公眾來此憑弔祭奠，於是民革衡陽市委提出了修建烈士紀念碑以及重修烈士墓的建議，得到衡陽縣委、深圳市龍越慈善基金會、湖南老兵之家及當地政府、村民等各方大力支持。

深圳市龍越慈善基金會，還請專業機構對烈士遺骸進行挖掘，並經DNA鑑定確認為國軍傘兵烈士。

今年初，鴻翔部隊抗日烈士紀念碑修建及台源寺突襲戰四烈士墓重修工程正式啟動，唐海輝表示，雖一開工就遇上了新冠肺炎疫情，造成工程一度停滯不前，但是各方協力同心，整個工程終於在7月底全部完工，為節省工程成本，衡陽當地志願者更是親為參與工程施工。

隸屬國軍首支傘兵部隊鴻翔部隊，1945年6月於衡陽洪羅廟執行空降作戰任務期間，黃埔16期、分隊長周劍敵等四人壯烈犧牲，遺骸被當地村民埋葬在衡陽市衡陽縣台源寺附近的一塊簡易墓地內。

「鴻翔部隊」抗日烈士紀念碑，5日在湖南省衡陽縣洪市鎮明翰村落成。 圖／取自華聲在線
「鴻翔部隊」抗日烈士紀念碑，5日在湖南省衡陽縣洪市鎮明翰村落成。 圖／取自華聲在線

國軍 抗戰 老兵 抗日 日軍

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