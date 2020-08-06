陸太陽能無人艇 穿越颱風眼

中國科學院大氣物理研究所5日披露，由該所自主研發的「海洋氣象觀測者-3」（MWO-3）半潛式太陽能氣象探測無人艇，本月初成功穿過2020年三號颱風「森拉克」中心，這是國際上首次利用太陽能無人艇主動接近探測到颱風中心。

中新社報導，中科院大氣所無人艇項目首席科學家陳洪濱研究員表示，MWO-3海上觀測是中國大陸氣象局氣象探測中心牽頭的颱風觀測項目（海燕計畫）的重要組成部分，此次成功穿過颱風「森拉克」中心，MWO-3獲取到颱風發展過程中高時間分辨率洋面氣象及海洋要素的詳細數據，為颱風預報、預警和研究提供傳統觀測手段無法提供的數據支撐。

陳洪濱說，MWO-3搭載氣象和海洋觀測傳感器，通過中國大陸北斗衛星傳輸數據，在這次海上觀測試驗中，經歷「森拉克」颱風過境，為中國大陸氣象局提供了時間分辨率高達1分鐘的實時觀測數據，監測颱風過境時海面各要素的詳細變化過程，「相比傳統的海洋浮標觀測，我們的無人艇能够機動應變航行觀測，獲取最優位置的實時觀測數據，具有其他觀測手段不具備的獨特優勢」。

大陸中央氣象台颱風與海洋氣象預報中心主任錢傳海研究員評價稱，MWO-3獲取的觀測資料，第一時間發送到該中心，為颱風預報、預警發揮出重要作用，「當時附近沒有其他觀測資料，MWO-3的實時資料非常珍貴，離低壓中心較近，非常有利於我們確定低壓中心的位置」。

陳洪濱表示，中科院研發太陽能無人艇實現颱風探測、穿越颱風眼，能為颱風、熱帶低壓和大霧等洋面天氣的監測、預報和預警提供實時數據。