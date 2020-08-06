廣州白雲機場One ID 刷臉報到託運

廣州白雲機場5日宣布推出服務新舉措—「One ID」服務，旅客註册授權後可實現值機、託運刷臉通行。

中新社報導，廣州白雲機場「One ID」服務，不同於現行部分機場通過身分證後台綁定等技術實現「刷臉」登機，而是嚴格按照IATA（國際航空運輸協會）的「One ID」理念，以旅客面部特徵信息作為核心，將旅客身分信息與出行信息相結合，為每位旅客建立一個信息數據庫，作為出行全流程唯一識別標識的、真正的「一張臉」就是一ID（身分識別標識）。

旅客在辦理自助值機、自助託運、安檢、登機等業務時，系統通過提取旅客面部特徵並關聯旅客行程信息，校驗通過後將自動放行。此方式在保證安全的同時，減少證件查驗次數，提升旅客出行體驗。

「One ID」服務目前覆蓋白雲機場T1航站樓自助值機、自助行李託運、安檢及自助登機等旅客出行主流程，通過二代身分證購買機票且乘坐大陸國內航班（不含春秋航空、九元航空）的旅客可「嘗鮮」體驗，12歲以下兒童暫不支持此項服務。

需留意的是，旅客在安檢環節可實現刷臉，但依據中國大陸民航局相關政策要求，仍需出示身分證等相關身分證明過檢。同時，目前因疫情原因，為避免旅客解除口罩聚集登機，自助登機口「刷臉」功能尚未開放，待疫情後實施。

白雲機場相關負責人表示，下一步白雲機場還將持續深化「One ID」應用，將覆蓋範圍擴大至智慧航顯、航站樓服務機器人、遠機位登機複核、貴賓服務等。未來還將推動實現機場與機場、機場與航空公司、機場與政府部門間的協同，逐步探索實現國際「One ID」服務。