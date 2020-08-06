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台灣鄉建團隊 助福建108村建設
福建省政府台港澳事務辦公室5日透露，截至目前，福建省累計引進64個台灣建築師團隊，200多名台灣鄉建鄉創人才共同參與福建鄉村建設，已服務108個村莊項目，覆蓋27個縣。
中新社報導，看好福建鄉村振興機遇，一批台灣鄉建團隊、建築師扎根福建各地特色鄉村，助力鄉村振興，已成閩台融合發展新領域。福建省台港澳事務辦公室相關負責人表示，福建鼓勵台灣團隊參與農村人居環境整治、美麗鄉村建設、傳統村落保護發展等項目，以此激活農村閒置或低效資源利用，每年選擇若干試點村，開展「陪伴式服務」。
「台灣在鄉村建設方面有豐富經驗，福建有豐富的自然資源和廣闊市場，閩台合作大有可為。」近一年多來，台灣青年曾芝穎帶領團隊入駐福州市閩清縣梅城鎮，策畫改造梅城印記特色歷史文化街區，街區已成網紅。
福建還開創村居基層治理新模式，廈門部分區域、平潭綜合實驗區等地引進台灣社區營造師。
其中，廈門市已有65名台灣社區營造師分布在59個社區；平潭綜合實驗區累計引進台灣社區營造師64名，開展閩台融合試點村（居）92個，覆蓋面達到42.4%。
當地官方統計顯示，福建省已累計批辦台資農業項目2721個，合同利用台資40.6億美元，農業台資項目數和利用台資額持續位居大陸第一。
目前，福建擁有海峽兩岸農業合作試驗區和林業合作實驗區，設有6個大陸國家級台灣農民創業園，累計有642家台資企業入園創業，引進台資11.9億美元，年產值超過60億元人民幣。其中，漳平台灣農民創業園入駐企業76家，常駐台農600多人。
此外，福建省正在推進9個閩台農業融合發展產業園、100個閩台農業融合發展基地建設。
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