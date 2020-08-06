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風沙重創 樓蘭古城搶險加固

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

新疆境內的樓蘭古城曾見證古絲綢之路的繁盛，不過，羅布泊漫天的風沙正侵蝕著這座絲路名城。為保護所剩無多的建築遺址，今年6月，當地啟動搶險加固工程。

新華社報導，新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌縣文化體育廣播電視和旅遊局披露，搶險加固的對象主要是樓蘭古城內存在安全隱患的三間房、佛塔遺址本體以及它們賦存的台地，工程資金總量約942萬元人民幣。

去年，文物保護人員在古城巡查時發現，三間房、佛塔遺址所在的台地出現不同程度的坍塌，兩座建築遺址本體都存在裂隙、底部掏蝕、孔洞等病害。

專家勘查後發現，羅布泊一帶極端的風沙天氣是造成遺址本體及台地出現病害甚至坍塌的主要原因。

負責相關工作的若羌縣文化體育廣播電視和旅遊局工作人員焦迎新表示，施工隊伍正日夜守護著樓蘭古城，選取古城外圍的土料製備土坯，對台地坍塌部分進行土坯砌築支護，並按傳統工藝治理遺址本體的病害。

最近5年的氣象資料顯示，樓蘭古城區域8級大風天數年均高達80天，浮塵天氣115至193天，夏季地表溫度70℃。

曾完成敦煌莫高窟、樂山大佛等多項世界文化遺產保護項目的中鐵西北科學研究院有限公司，負責實施樓蘭古城的搶險加固工程。該公司樓蘭古城遺址加固保護項目部工程師周鵬說，為減少高溫等自然環境的不利影響，計畫從8月開始採取夜間作業的方式對遺址進行加固，預計到11月，整體加固工程可以完工。

樓蘭古城地處新疆若羌縣境內，位於今羅布泊西北角附近，在漢代成為絲綢之路上的咽喉要道。樓蘭古城平面大致呈方形，城牆邊長大約330公尺，城牆用黏土和紅柳枝或蘆葦建造而成。古城東北部是佛教寺院區，保存有一座用泥土建築的佛塔。古城西部保存有三間房等建築遺址。

樓蘭古城中出土過大量文物，包括漢代五銖錢，魏晉時期的漢文文書、佉盧文文書、銅器、漆器、絲綢和玻璃器等。

遺址 建築 新疆

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