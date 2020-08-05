大陸多地出現新布尼亞病毒 已有62人染病

中國大陸多個省市近期陸續傳出「新布尼亞病毒」（new bunyavirus）染病病例，目前江蘇、浙江、安徽都有群眾感染這種病毒，今年至少已有62人染病，7人死亡。該病毒具有人傳人的風險，且死亡率甚高。

綜合香港01、澎湃新聞和新浪網報導，這種病毒10年前被確認的一種急性傳染病，主要媒介是蜱蟲叮咬，但也可透過血液、體液等途徑傳播。

浙江一家四人感染新型布尼亞病毒，其中外公在戶外工作，因被蜱蟲叮咬最先感染，外婆、小李、姨媽在照顧他時經人際間二次傳播感染。

其中小李感染症狀包括發燒、腹瀉、噁心嘔吐，全身肌肉關節酸痛，血小板低等到邵逸夫醫院就醫。據他描述，外公不久前出現發燒、血小板低，後來去世；外婆也出現類似症狀，正在搶救。

「我當時有各種傳染病猜測，又覺得都不太像。」該院感染科副主任醫師季淑娟表示，邵逸夫副院長俞雲松則提出可能是新型布尼亞病毒感染。次日，經疾控中心工作人員抽血檢查，小李被確診為感染該病毒。

季淑娟表示，新型布尼亞病毒患者如果及時發現、盡早治療，多數患者可痊癒。

小李外公是河道淤泥清理工，醫生分析，他很可能在工作時被蜱蟲咬到，感染了該病毒而未及時確診，外婆和姨媽、小李在照料時被感染。

「處於活躍期的新型布尼亞病毒也可能通過血液、體液等途徑傳播。臨床表現為發燒，伴乏力、噁心、嘔吐等，部分病例有頭痛、肌肉酸痛、腹瀉等。」俞雲松教授表示，蜱蟲叮咬是最主要的傳染途徑，只要不與感染者親密接觸，做好防護，也不用過於擔心會被傳染，所以大家不必恐慌。

據介紹，蜱蟲喜歡在樹林、灌木叢、河道出沒，每年5～10月是蜱蟲叮咬高發期，因為這時大家穿得少，也喜歡到戶外活動。

另外，江蘇一位65歲的女士今年在一次採完茶後，就感到身體不太舒服，接著就開始發燒，最高溫度一度達到40℃，並伴隨畏寒乏力的情况。

該女士到當地醫院就診，後因情况危急，被送至江蘇省人民醫院急診醫學中心，轉入感染病科，經過仔細檢查，該女士感染「新型布尼亞病毒」。

江蘇省人民醫院感染病科副主任醫師金柯表示，入院之初，該女士心、肺等多臟器功能衰竭，專家們結合患者病史和症狀，診斷為「新型布尼亞病毒」感染，並高度懷疑該女士因蜱蟲叮咬患病。隨後的血清檢測證實了專家的判斷，經過對症治療，病人最終康復出院。

據瞭解，僅上半年以來，江蘇省人民醫院已陸續接診37位感染「新型布尼亞病毒」的患者。