殺童案逆轉 羈押最久申冤者曾寫600份申訴狀

自1993年10月27日失去自由起，現年53歲的張玉環已被押了9778天（近27年），是截至目前公開報導中被押時間最長的申冤者。

華西都市報報導，張玉環在監獄裡最期待的事就是早日和家人團聚。「在看守所以及監獄，申訴狀我寫了五、六百份，持續了20多年。」他認為自己沒有盡到做兒子、做父親的責任。兒子埋怨他、恨他，前妻離婚的決定，他心裡都能理解。

「父親含冤入獄27載，改變了我父親的人生和整個家庭。這對我們整個家族來說是一個非常沉痛的打擊。」申冤之路非常坎坷，張玉環的兒子張保剛、張保仁在兒時飽受歧視嘲諷，在父親被押26年中，他們僅見父親兩次。

張保剛回憶探視父親的畫面，張玉環一直堅稱自己是冤枉的。「你要相信我，我總有一天會被平反的」。他一再叮嚀兄弟倆照顧好自己，張保剛說，「每次見到我們，他都哭得很傷心」。

張玉環前妻宋小女回憶，得知張玉環被定為兇手時，她當時哭著癱軟在了路邊，不停的說「不可能」，她不相信丈夫會無故殺死和自己兒子年齡相仿的兩個鄰家孩子。宋小女為張玉環喊冤申訴多年，她激動說「他回來應該還她一個擁抱」。