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中國工信部：全國每天可作484萬份核酸檢測

中央社 / 台北5日電

中國各地近期頻傳2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土疫情，中國工信部方面今天表示，截至7月底，全國每天可作484萬份核酸檢測，計劃秋冬前，提供全國三級綜合醫院等核酸檢測。

據央視網，中國國務院新聞辦公室今天舉行政策例行吹風會，中國工業和信息化部相關負責人在會中表示，當局自疫情發生以來致力引導企業研發檢測技術，擴大檢測試劑和設備生產，截至7月底，全國每日可作484萬份核酸檢測。

這名負責人也提到，截至目前，全中國有近5千間醫療機構具備檢測設備，官方累計向全國各級醫院及檢測機構發送近2億份試劑。下一步將推進建設檢測能力，在秋冬季前實現全國三級綜合醫院、傳染病醫院，以及各級疾控機構和縣級醫院提供核酸檢測。

這名負責人也提到，工信部將加快檢測產品的研發進度，透過研發檢測時間短、靈敏度高和操作簡便的產品，提升檢測準確率和效率，以及推動更多新產品進入應急審批通道，縮短上市時間。

繼北京新發地、新疆烏魯木齊，遼寧大連一處海鮮加工廠近期也發生本土感染疫情。

據澎湃新聞，大連市市場監管局副局長王文濤今天則在疫情防控記者會上表示，7月22日疫情發生後，大連市市場監督局監督經營者停止銷售、下架封存涉事產品。第一時間排查凱洋公司經營門店及進口、銷售情況，採取停止銷售、下架封存等措施。

他也提到，截至8月2日，排查銷售進口海鮮、肉品單位2422家，在售進口海鮮、肉品1065種，在售其他進口食品（含保健食品）2123種。

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