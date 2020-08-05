哈格比襲陸！大樓窗戶「整排玻璃」被吹飛 女住戶墜樓身亡

哈格比颱風挾帶豐沛雨量，僅掠過台灣北部便讓北中南各地水庫進帳不少，之後更增強為中度颱風直撲中國，造成不少災情，甚至把浙江一社區的大樓玻璃吹飛，一名住戶更因此墜樓身亡。

綜合陸媒報導，哈格比颱風4日凌晨在浙江登陸後，除降下傾盆暴雨外，中心附近風力更達到13級，一棟位於台州玉環市的海景社區大樓因遮蔽物較少，整排玻璃被強風吹破，屋內一片狼藉，一名女住戶因此墜樓。

據該社區管理員表示，墜樓女子居住在11樓，凌晨3點時因強風想把門窗關緊，沒想到連人帶窗被風吹走，「當時要關緊窗門，但風太大，把人拉出去了」，女子墜樓後緊急送醫，仍不幸身亡。

網友聽聞此消息均表示相當震驚，痛批「豆腐渣工程」、「房子品質太差」，且認為應追責開發商，也有在颱風影響範圍內的網友表示「我家窗戶一直在震，隆隆的特別大聲，頂樓真的風大」、「玉環（地區）確實風力好大好大，高樓都有晃動感」。

據《網易》報導指出，該社區為填海造地，2011年時就曾因地基承載力不足出現樓層下陷、傾斜的狀況，2015年又再次發生外墻貼磚大片脫落，差點砸中小孩的意外。