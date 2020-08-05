中國新布尼亞病毒疫情 蜱蟲叮咬引發且會人傳人

中國大陸多省市近期陸續傳出「新布尼亞病毒」染疫病例，這是10年前被確認的一種急性傳染病，主要媒介是蜱蟲叮咬，但也可透過血液、體液等途徑傳播，具有人傳人的風險，且死亡率甚高。

綜合健康時報、澎湃新聞等陸媒報導，大陸自2006年以來，河南、湖北、山東、安徽、江蘇、浙江等地相繼出現蜱蟲叮咬導致的急性傳染病，且具有15%至30%的高死亡率。

2010年，中國疾病預防控制中心從河南蜱蟲分離並確認了一種新型病毒，命名為新型布尼亞病毒（newbunyavirus）。該病毒引起的疾病被命名為「發熱伴血小板綜合症」。

病患臨床表現主要為發燒、血小板減少、白血球減少及多器官功能損害。輕症患者多可自癒，重症患者常引發多臟器功能障礙甚至多臟器功能衰竭。

中國科學院微生物研究所上月指出，目前尚無針對新布尼亞病毒的有效疫苗，亟需深入解析該病毒感染的致病機理，為臨床治療方案的研究提供新思路。

今年上半年以來，江蘇省人民醫院就已陸續接診37名感染新布尼亞病毒的患者；安徽省金寨縣4月以來，先後發生23起蜱蟲叮咬住院治療病例，並已導致5人死亡。

上述僅是媒體報導的案例，中國官方並未發布疫情統計數據。

報導引述浙江大學附屬第一醫院感染科主任盛吉芳指出，今年浙江也出現感染患者，有2例患者因感染該病毒死亡。夏季這段時間，蜱蟲滋生活動頻繁，新布尼亞病毒感染者病例數也明顯增加。

盛吉芳並指出，除了蜱蟲叮咬傳播外，人傳人也是有可能的。此前就發生過透過患者血液或粘膜接觸方式造成人與人之間的傳播的案例。因此救治患者時，醫護人員和患者家屬應該採取必要預防保護措施。

據報導，2018年8月，浙江紹興市就出現家庭群聚感染案例，外公在戶外工作，因被蜱蟲叮咬最先感染，外婆、孫子、大姨在照顧他時發生二次傳播感染，造成2死2重病。

盛吉芳指出，蜱蟲一般在4月到10月活躍，好發於丘陵地帶，多生活在森林、灌木叢、開闊的牧場、草原、山地等環境中。

他提醒民眾儘量避免在草地、樹林等地長時間坐臥，避免兒童到荒草地、灌木叢玩耍。一旦出現發燒立即就醫，出現不明原因的血小板降低、白血球降低就要警惕是否感染病毒，須立即接受針對性治療。