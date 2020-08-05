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成都德陽同城化 建構立體交通網

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
德陽、成都兩地之間，將構建起「9高13快13軌」的同城綜合立體交通網，圖為成德大道。圖／本報四川德陽傳真
德陽、成都兩地之間，將構建起「9高13快13軌」的同城綜合立體交通網，圖為成德大道。圖／本報四川德陽傳真

作為大陸重大裝備製造基地、四川盆地上的「天府明珠」，德陽緊緊圍繞成都德陽同城化，著力構建現代綜合交通體系。據悉，根據成都德陽同城化交通基礎設施互聯互通五年規劃和三年行動方案，兩地之間將構建起「9高13快13軌」的同城綜合立體交通網。

9條高速路，指的是成都二繞、成都三繞、成綿高速複線、成綿高速、成綿高速擴容通道、成巴高速、成南高速、德陽繞城高速、德阿高速；13條快速通道，是指成德大道、國道G108、旌江幹線、天府大道北延線、成彭什快速通道、彭廣青淮快速通道、青金快速路北延線（德陽至天府國際機場快通）、龍門山旅遊通道等。

13條軌道交通，則包括成綿樂城際鐵路、成蘭鐵路、成都經廣漢至德陽市域鐵路S11線、成都經青白江至德陽市域鐵路S12線、天府國際機場經金堂至德陽市域鐵路S2線（含凱州新城支線）、成綿城際二線、成都城際外環線等。

此外，成都與德陽的動車公交化還將進一步深化，接壤區域將開行跨市公交，交通運輸也將實現「一卡通」。可以預見，隨著綜合立體交通網的逐步成型，德陽將與省會成都形成「半小時通勤圈」，同時加快融入成渝地區雙城經濟圈。

機場 一卡通 國道

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