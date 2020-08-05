張家口寧遠機場 T2航站樓啟用

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
張家口寧遠機場T2航站樓正式啟用，助力北京冬奧會保障。（中新社）
張家口寧遠機場T2航站樓正式啟用，助力北京冬奧會保障。（中新社）

3日，9C6267航班平安抵達張家口寧遠機場T2航站樓，標誌著張家口寧遠機場新建的T2航站樓正式啟用，航站樓成功轉場運行。　　

中新社報導，2015年7月31日，北京聯合張家口成功申辦北京2022年冬奧會，張家口寧遠機場承擔起涉奧航空運輸保障任務。為更好服務北京2022年冬奧會保障工作，2018年10月，張家口寧遠機場改擴建工程正式啟動，改擴建工程包括跑道向東延長至3000米，新建3000米平行滑行道一條、垂直聯絡道二條，新建14000平方米的T2航站樓，擴建機坪74500平方米，新增11個停機位及其他相關基礎設施。　　

T2航站樓建設秉承打造綠色機場理念，採用直立鎖邊鋁鎂錳金屬屋面，內部吊頂採用雙層蜂窩鋁板，大幅降低飛行器噪音，打造安靜舒適的候機環境；針對內部空調等高耗能電器管理方面，納入樓宇自控管理系統，實現分區溫控檢測，大幅降低設備能耗，減少二氧化碳排放。此外，T2航站樓設有6個自助值機設備以及臨時乘機身分證明自助辦理終端設備，旅客可享受無紙化乘機帶來的便利。

機場 北京 碳排放

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