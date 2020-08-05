張家口寧遠機場 T2航站樓啟用

早前杭州發生一宗轟動全國的殺妻案：53歲女子來惠利離奇失蹤逾半月後證實遇害，在家裡遭丈夫許國利趁熟睡之際殺人分屍，作案手段十分殘忍。 內媒近日報道指，這宗手段殘忍的兇殺案對事發住宅區住戶留下心裡陰影，同樓棟有多個租戶紛紛選擇搬屋，有保安更說「再搬就搬空了」。

2020-08-04 11:02