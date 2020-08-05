牡佳高鐵七星峰隧道 貫通

經過近四年的高寒地區施工，牡丹江至佳木斯高鐵七星峰隧道日前貫通。標誌著大陸在建最北高鐵建設取得重要突破，為年末完成全線鋪軌任務奠定基礎。

中新社報導，牡佳高鐵七星峰隧道位於黑龍江省佳木斯市樺南縣和雙鴨山市集賢縣境內，穿越七星峰國家級森林公園和七星峰省級地質公園。

隧道全長10291米，最大埋深423.5米，地質構造複雜，岩層風化程度高，湧水量極大，屬於一級風險隧道，是全線難點工程和控制性工程，也是中國在建最北高鐵最長隧道。

牡佳高鐵地處高寒地區，全年無霜期僅140天，冬季平均氣溫零下19攝氏度，最低氣溫達零下35攝氏度，長期低溫嚴寒給高鐵建設帶來極大挑戰。

自2016年11月隧道開工建設以來，施工建設者突破了8條地質斷層，穿越18處物探高風險異常區，在沼澤地上修築施工便道，在極寒環境下確保混凝土澆築質量。

牡佳高鐵全長371.6公里，途經5個地級市和2個縣級行政區，設計時速為250公里。牡佳高鐵建成通車後，將有效拓展東北高鐵網的輻射範圍，打造區域經濟發展的新引擎。