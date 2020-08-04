160名台青 參加江蘇實習就業特訓營

2020台灣大學生江蘇實習就業特訓營暨第五屆寧台大學生青春修煉營開營儀式，3日在南京舉行，包括江蘇省、南京市相關部門負責人、駐南京實習企業代表、台灣實習生代表約160人參加開營儀式。

中新社報導，江蘇已連續舉辦3屆「台灣大學生江蘇實習就業特訓營」活動，3年來，江蘇面向台灣青年發布了3,200多個優質實習職位，涵蓋金融、科教、文創、製造、物流、醫藥等30多個領域，吸引2,100多名台灣學生參與。

江蘇省台辦副主任李衛華表示，今年的特訓營活動將擴大活動受益面，面向在大陸高校就讀台生，在江蘇就業、創業、生活的台灣青年和台商二代，江蘇籍陸生，在江蘇兩岸婚姻家庭的青年等群體，拓展了職位實習、遊學研習、就業講習3個板塊。

通過視訊，全國台企聯常務副會長、南寶樹脂董事長孫德聰，給台灣青年發來寄語，「今年上半年，受新冠肺炎疫情衝擊，大陸經濟先降後升，二季度經濟增長由負轉正，可見大陸市場和消費體量龐大，可施展的舞台廣闊。」

抱著拓展眼界、結交朋友的初衷，25歲的台生魏嘉蓉參加今年的特訓營活動，「南京就像我的第二個家」，2018年從南京中醫藥大學本科畢業後，她先後在江蘇省中西醫結合醫院、江蘇省中醫院實習，對南京有了更深的瞭解和感情。

魏嘉蓉的姐姐、弟弟，分別在廣州中醫藥大學、南京中醫藥大學讀書，「中醫世家」的魏嘉蓉想紮根江蘇深造、工作。

在常州大學藥學專業就讀的台生錢志璿，去年在江蘇從事了3個月市場行銷的工作，今年又報名參加特訓營，想起去年夏天走訪客戶、推薦專案的經歷，錢智璿覺得辛苦、但很值，「歷練能讓人更快地成長。」

參會營員王杏文今年39歲了，之前她在台灣開了10年的律師事務所，因為夫在南京中醫藥大學念書、在蘇州慈濟慈善事業基金會工作，加上她自己對中華傳統文化抱有濃厚興趣，於是2年前跨行考入南京中醫藥大學，「中醫走出去需要法律支援，這方面我能夠發揮所長。」