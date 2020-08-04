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影／香港再現名貴手表劫殺案

聯合報 / 香港特派員李春／即時報導

香港接連發生兩宗涉及名貴手表的搶劫案，一名男子網上出售豪表勞力士，傍晚在港鐵站交收時，被兩名男子斬殺後搶走豪表。

香港警方說， 一名事主在網上拍賣手表，並相約買家在大圍站交收。下午5時許，兩名男子用刀襲擊事主並搶去手表，事主頭部、背部和手腳受傷，送往威爾斯醫院治療，送院時清醒。警方在港鐵站附近搜捕，未有人被捕，案件交由沙田警區重案組第2隊跟進。

今天下午在港港鐵大圍站發生持刀劫殺案， 一名男子車站大堂被斬傷後搶走財物，現場大批途人目擊事發經過。據網路流傳片段，下午5時許，大圍站大堂近D出口，有男子遇劫，血流披面，頸部疑遭賊人斬傷。

初步案情顯示，事主於網上出售一隻勞力士手表，市值約27萬港元，相約買家於港鐵站交收。對方驗貨時突然向事主襲擊，再趁亂搶走財物。 

網上片段顯示，至少2名身穿黑衣、戴口罩棒球帽男子，手持疑是牛肉刀和伸縮棍，向一男子施襲。遇襲男子深蹲地上，雙手抱頭，之後一度站起，試圖保護財物，但不成功。 一兇徒用棍擊向男事主頭部，另一兇徒用刀從後劈向男事主背部，事主抵擋不住，終被兩名疑人搶走財物，疑人手持刀棍，跑出車站經天橋離開，再轉乘一部白色私家車逃離。

港鐵 香港 口罩

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