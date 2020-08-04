拒戴口罩還打公車司機 陸男遭判刑3年3個月

廣州一名男子不按規定戴口罩搭公車，還對公車司機破口大罵並毆打司機頭部16拳，廣州市從化區法院日前一審公開宣判，該名男子被判處有期徒刑3年3個月。

星島日報報導，廣州一名李姓男子，今年4月21日多喝了幾瓶啤酒後搭上一輛公車，但上車時並沒有按規定戴好口罩。

公車司機王某勸告李男戴好口罩，李男戴上口罩後嫌太悶，又扯掉口罩，公車司機見狀再次勸李男戴好口罩。

沒想到李男突然離開座位，走到司機位置旁邊，先指著王姓的司機大罵，並朝對方臉上打了兩拳，王姓司機見狀，趕緊剎車並拿起手機報警。

在打電話過程中，李男持續捶打王姓司機頭部，並破口大罵要求下車，根據車上監視器畫面，李男對王姓司機頭部共捶打了16拳，經鑑定王姓司機的傷勢構成輕微傷。

廣州從化法院3日對男子李某毆打巴士司機一案一審公開宣判，李某觸犯以危險方法危害公共安全罪，被判處有期徒刑3年3個月。