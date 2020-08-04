曾一再被撤 電影《八佰》預告21日全大陸上映

大陸抗日電影《八佰》一波三折，最初作為去年上海國際電影節開幕影片，因為「技術原因」取消放映，隨後又取消了2019年7月5日的檔期。新京報報導，根據《八佰》在官方微博發布「振士氣」版預告稱「遇敵士氣不減，誓守最後防線！8月21日，影院見。」這是疫後大陸影院恢復營運後，第一部「大片」

電影《八佰》早前傳出大陸高層認為，宣傳四行倉庫的八百壯士，是宣傳國民黨抗日而不是宣傳共產黨抗日，和中共主旋律不符。因此，上映日期一拖再拖。

《八佰》由管虎導演，取材於1937年淞滬會戰期間，講述了史稱「八百壯士」的中國國民革命軍第三戰區88師524團的一個加強營，固守上海蘇州河畔的四行倉庫、阻擊日軍的故事。

據百度百科，2016年3月20日，華誼兄弟在北京舉辦發布會，公布華誼兄弟的最新合作計畫，以及22部新片片單。管虎被擱置許久的《八百啟示錄》（後更名為《八佰》）重新被提上日程。11月23日，管虎宣布該片將有「八大男主演」。

2017年5月4日下午，該片在北京舉行電影發布會，並宣布招募1,000名型態演員。9月7日，片方在上海四行倉庫抗戰紀念館舉辦的「硬實力」主題發布會，管虎與主創團隊出席，並透露影片將全程採用ALEXA 65毫米數位攝影機拍攝。

2019年3月6日，該片首次發布預告片。4月15日，片方公布海報，並宣布該片於2019年上映。《八佰》原定去年7月5日上映，但隨後於6月25日宣布撤檔。