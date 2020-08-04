陸最北高鐵 佳木斯段線下工程完工

黑龍江牡丹江至佳木斯客專佳木斯段線下工程2日提前完成，這條位於中國最北端高寒地區的高鐵建設取得重要進展。全線預計2022年2月建成通車。

中新社報導，牡（丹江）佳（木斯）客專全長371.6公里，是中國《中長期鐵路網規劃》的建設項目之一，是國家十三五規劃的鐵路重點項目。

牡佳客專建成後，將連接哈佳快速鐵路、哈牡高速鐵路、牡綏快速鐵路和在建佳鶴快速鐵路等，助力黑龍江省東部建設快速鐵路環線，進一步完善中國東部地區鐵路網。

牡佳客專終點位於對俄開放的前沿城市之一、中國最早迎接太陽升起的地方—佳木斯，距中俄邊境僅180公里，牡佳客專也成為目前中國最北端的高鐵工程。

位於北緯48度、中國高寒地帶的牡佳客專是黑龍江省境內第三條高鐵，工程設計等級高、技術標準和質量要求嚴格，施工難度大，涉及瓦斯、採空區、防凍脹、防雪害、冬季施工等技術難題。

「我們負責的牡佳客專佳木斯段地處三江平原，是高緯度高寒地區，冬季漫長，最低溫度可達到零下32攝氏度，加之土質鬆軟、含水量高，如何克服凍脹、春融、沉降等難題，保證高鐵路基零沉降，是我們面臨的最大挑戰」。中鐵二十二局集團牡佳客專一工區經理王寶明說。

在路基填築施工中，中鐵二十二局集團項目部加強填築厚度、碾壓工藝、實測壓實度等檢驗，並選取不同路段與不同填料進行工藝試驗和對比分析，同時，引入中國自主研發的高鐵路基連續壓實監控系統，對路基實行可視化管理，配合傳統的路基試驗檢測手段，確保了路基壓實質量。