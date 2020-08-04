上海到海南 凌楷鈞「利他也利己」

穎奕幹細胞生物科技（海南）有限公司總經理凌楷鈞，隨第一批來大陸開創事業的父親1995年到上海就讀中學，中間短暫赴美讀書，後又回到大陸接手家族產業，今年她已在大陸生活了20年。她說：「大陸在健康醫療產業有廣闊的市場和舞台，有待更多台商、台青參與其中。」

凌楷鈞的父親是第一批到大陸發展的台商。1992年，兩岸剛恢復正常往來後不久，為回應兩岸互通政策，增進加深兩岸民間交流，她父親來到上海開辦生產霓虹燈的燈光製造企業。彼時，凌家在台灣的燈光製造企業－穎奕燈光，已是台灣知名的光源生產商，產品在歐美市場占到很大份額。由於訂單量不斷增長，凌父在當時已清晰看到勞動力成本偏高及數量相對不足對企業發展的制約，決意帶領核心團隊，來到上海開廠。

1995年，凌家在上海開設的穎奕霓虹，已成為亞洲第一大霓虹燈製造商。在對大陸逐漸熟悉後，凌父又做了一個在當時令周圍親友很意外的決定：把三個子女－凌楷鈞和哥哥、妹妹，接到上海讀書。

2008年，凌楷鈞從美國聖路易士華盛頓大學畢業；同年，她再次回到大陸。加入家族企業後，凌楷鈞從最基層的崗位做起；前台、銷售助理、直至董事長外事翻譯，有機會協助父親參與到公司一場場國際項目的商務談判中。那時，穎奕霓虹已成為占據歐美市場的世界知名商用定制燈光供應商。

2015年，家族有意將醫療事業板塊業務拓展到大陸，凌楷鈞聞知公司的新動向，主動向父親請纓，希望負責這一板塊的業務。在她看來，從事醫療科技領域的工作，也是一件利他利己的事。「我想這就是命裡的緣分吧！」小時候母親在台灣慈濟基金會做義工，父親從商以來，也一直沒停下做公益的腳步，都對凌楷鈞有耳濡目染的影響。

2015年，得到家族任命，凌楷鈞由上海來到海南，負責開拓家族企業在大陸醫療事業板塊的工作。

同年，由凌楷鈞擔任總經理的穎奕幹細胞生物科技（海南）有限公司，在博鼇樂城國際醫療旅遊先行區成立；由公司全資控股的醫院－穎奕國際細胞醫療中心，被列為2019年海南省重點項目，將於今年12月建成營業。

在大陸抗擊新冠肺炎疫情期間，凌楷鈞的公司為上海市捐贈了一批檢測試劑盒，穎奕高爾夫皇冠假日酒店也協助上海市防疫部門作為定點隔離酒店。凌楷鈞表示，希望利用自己擁有的國際資源優勢以及多年對大陸市場的深刻理解，把優質的醫療器械、藥物、技術、人才加快引進海南。