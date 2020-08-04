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義烏中歐班列 前7月行駛404列

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

疫情發生以來，伴隨著聲聲汽笛，一列列滿載防疫、生活等物資的「絲路列車」陸續駛離義烏西鐵路口岸，奔赴絲綢之路經濟帶沿線的國家，為全球抗擊疫情和經濟合作帶去「中國製造」和「中國溫度」。

中新社報導，數據顯示，今年前7個月，義烏中歐班列累計開行404列發運33452標箱，發送量同比增長211.1%。在疫情防控常態化的形勢下，中國鐵路部門充分發揮中歐班列的作用，在海運、空運不同程度受到疫情影響的情況下，全力承接轉移貨源，做好動力保障和安全保證工作，不斷提高班列運輸效率和運行質量，中歐班列開行呈現逆勢強勁增長的勢頭。

作為全球小商品集散地的義烏利用鐵路一次性運輸量大、價格低廉等優勢，多收攬日用百貨、服飾類等居民生活必需品，源源不斷地為「一帶一路」沿線國家和地區輸送基礎物資。

截至目前，義烏中歐班列運營發送線已達到12條，在中歐班列沿線設立4個分支機構5個物流分撥中心，聯通了亞歐大陸37個國家和地區。今年下半年，鐵路部門將攜手多方加強中歐班列運輸組織，確保義烏中歐班列累計開行超2000列目標如期實現。

疫情 列車

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