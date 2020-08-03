影／大陸公安押解詐騙案嫌犯遊街示眾

大陸廣西賓陽市公安，把涉及電信詐騙案達五十萬人民幣以上的嫌犯遊街示眾，引發路人圍觀，影片在網路播出後，有人叫好，有人認違反人權。

多數網友看了影片留言叫好，稱電信詐騙案害了很多人家破人亡，尤其很多鄉下的老人受騙普遍，這樣的遊街示眾才能有震懾效果，「最好是拉到其家鄉示眾才好」，「看他們走小碎步，像得了痔瘡似的。」

騰訊新聞稱，去年年底，賓陽警方就曾大動作押解八名電信詐騙案嫌犯，當時的押解現場，警燈閃耀，大批特警持槍押解罪犯前往各個地點，引來大批群眾圍觀，大家對警方的雷霆打擊行動，都表示了充分的肯定。

報導稱，圍觀人群當中有兩名婦女神態有異，表情悲傷，因為他們正是其中兩名嫌犯的親生母親，看著自己的兒子被遊街示眾，母親顯然心如刀絞，不忍直視，其中一名案犯的母親，還用手刻意去遮擋臉頰，看得出來，她既悲傷，又愧疚！

最近結了案，再辦一次大型的遊街示眾行動，這已經不是賓陽縣警方第一次押解電詐犯罪嫌疑人遊街，警方先前表示，希望通過這樣的行動，來提升老百姓的防騙意識，有效震懾犯罪。

報導說，近年來，廣西壯族自治區某些地方電信網路詐騙頻發，尤其是賓陽縣，已經成為了大陸全國電信詐騙重點整治區域。據不完全統計，2019年，專案組抓獲賓陽地區的嫌犯多達1105名，破獲各類網路違法案件680件，協助外省市破獲50多宗頗具影響力的案件！

電詐案讓人深惡痛絕也就罷了，但一些小案件，廣西警方也經常將嫌犯押來遊街，今年二月，廣西來賓市興賓區石陵鎮有九人以撲克牌聚眾賭博，當地警方前往抓獲7名男性2名女性，9人分別給予行政拘留10天並處罰500元人民幣。