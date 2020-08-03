中科院院刊：支持深圳、青島、大連等升格為直轄市

最近，據中國科學院院刊一篇文章指出，建議國家設立直轄市，並配合大陸「一帶一路」倡議和城市群發展戰略，支持深圳、青島、大連、喀什升格為直轄市，充分發揮優勢地區增長極、穩疆固邊、帶動區域發展的作用，消息一出隨即引發網路熱烈討論。

據澎湃新聞報導，近期關於「支持深圳、青島、大連、喀什升格為直轄市」的論述在青島等地引發熱議，據了解，上述論述出自《中國科學院院刊》的《十四五時期，如何優化我國的行政區劃設置？》一文，作者為兩人，分別來自中國科學院地理科學與資源研究所、中國科學院區域可持續發展分析與模擬重點實驗室。

文章也指出，大陸要積極培育全球中心城市。適應經濟全球化和全球經濟一體化的發展需要，高度重視全球中心城市在全球資源要素流動的通道和樞紐角色的作用，優化整合北京、廣州行政區劃分設置，適度擴大上海、深圳等全球中心城市的行政管轄範圍。

做大做強國家級中心城市。積極支持成都、武漢、鄭州、西安、南京等城市擴大行政管轄範圍，賦予國家中心城市更多的事權和財權，增強國家中心城市自主配置資源的能力；以國家中心城市為載體構建大都市圈，培育城市群發展核心，推動國家級城市群發展壯大；謀劃確立雄安新區副省級的行政建制，優化其內部行政區劃分設置。

公開資料顯示，《中國科學院院刊》是中科院主管、主辦的以戰略與決策研究為主的智庫類期刊，向大陸國內外公開發行，其定位為「國家科學思想庫核心媒體」，是中國科學院國家高端智庫建設的重點媒體平台。