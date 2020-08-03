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無緣清華…江蘇文科狀元申請港大 拿百萬獎學金
在江蘇2020高考中考出430分高分、拿下高考文科第一名的淮安女生白湘菱，因歷史科目僅有B+無緣北大清華等高校，白湘菱母親表示，女兒經過慎重考慮後，決定接受香港大學的邀請，申請港大，獎選擇金融類專業；白媽媽還說，港大給出了極大的誠意，願意提供四年逾100多萬的全額獎學金。
揚子晚報報導，白湘菱申請的香港大學，在內地採用的是獨立招生方式，考生須參加高考，並按照校方要求報名，參加學校舉辦的筆試和面試。凡被香港13所獨立招生院校錄取的考生，不再參加內地高校遠程網上統一錄取。
據了解，港大2020年度內地本科生入學預計招收300名學生，在錄取過程中，港大會優先考慮以下因素：高考總成績及英語成績、面試表現（如獲面試資格）、綜合素質。面試將以全英語進行。
報導指出，1998年，香港高校本科課程開始招收內地生，開啟內地高中生赴港「求學之門」，曾掀起港校搶奪內地高考尖子的話題，也為香港本地生帶來競爭。
然而近年來，「港校熱」逐漸降溫。尤其是2013年，遼寧省文科狀元劉丁寧被港大以全額獎學金錄取，但在一個月後退學，第二年重新參加高考，以遼寧省高考文科最高分之姿進入北大中文系，引發轟動。從港校近年的招生情況來看，高考狀元就讀香港大學、香港中文大學的比例有所下降。
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