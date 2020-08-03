拍賣會蘋果手機一千元起標 有人只花三萬入手9台iPhone

購買iPhone手機，即使二手價也常常要破萬元，在大陸的公安拍賣會上，蘋果手機的起價竟然只要千元，許多市民到場競標，有人一口氣買了近10台iPhone手機，花不到三萬元。

梨視頻報導，浙江杭州7月29日舉辦一場公安拍賣會，總共拍賣500多件的沒入品，分成70個拍賣標的。蘋果手機起標價從人民幣240元起（約新台幣1007元），筆記型電腦180元起（約新台幣755元）。

低廉的起標價引起市民競標搶購，有人表示買了兩台電腦和一台影印機，總共才花了人民幣800元（約新台幣3360元）；一名男子橫掃5台iPhone 7、4台iPhone X，只花了7000多元（約新台幣2.9萬），他說如果手機沒鎖就當二手機轉售，鎖住解不開就拆零件用。

承辦人員表示，這些都是在辦理案件的過程中，經過法定程序，法院要求公安機關沒收的物品。手機若有私人資訊，都會盡量處理掉，無法處理的部分也會在拍賣中公告，請買家遵守法律規定不准外洩。

所有拍賣品最後賣得人民幣15萬8500元（約新台幣66.5萬），將全部上繳國庫。