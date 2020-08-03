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駐港部隊唱戰歌：敢興風作浪 就地將他滅亡
港區國安法在港刊憲實施已逾一個月，解放軍駐港部隊近日趁「八一建軍節」，在微博帳戶發布多條宣傳片，內容以國安法的實施為背景，展示駐港解放軍三軍部隊進行海、陸、空一系列軍事訓練，出動艦艇、直升機等。
香港01報導，駐港部隊微博2日再發布駐港解放軍文工隊錄製、名為「我是子彈」的「戰歌」表演，片段中軍人高唱「誰敢興風作浪，就地將他滅亡」等歌詞，片末軍人以手勢作狀開槍作結。
據報導，駐港部隊微博在7月31發布宣傳片，指全國人大常委會表決通過「國安法」，駐港部隊作為國家主權的重要體現、維護「一國兩制」的重要力量、及維護香港繁榮穩定的重要基石，堅決擁護香港維護國家安全立法。
報導稱，短片截取早前央視紀錄片「另一個香港」片段作引入，再接續駐港部隊「練兵備戰」片段，容包括叢林追擊、搏擊訓練、海陸空實彈訓練等主題，展示維護國家安全的能力。片段最後播出去年培僑中學升旗儀式、香港藝人陳百祥等的受訪片段，營造軍民同心的氣氛。
駐港部隊微博2日再最新貼文稱，駐港解放軍文工隊日前為基層官兵送上建軍節祝福，並錄製名為「我是子彈」的歌舞表演，形容展現了中國軍人的「陽剛之氣」。
片段中的軍人神情堅毅，高唱「我是子彈，出膛看誰敢囂張」、「誰敢興風作浪，就地將他滅亡」等歌詞，片段以軍人以手勢作狀開槍砲作結。
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