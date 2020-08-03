疫情惡化 第6家名店撤出銅鑼灣羅素街

每逢菌子季，雲南的各種野生菌便成了必吃的美味，但吃毒菌子中毒的新聞也隨之刷屏。當地有關部門每年從野生菌上市就要發布各種預警和科普。但即使這樣，還是有人在看到吃蘑菇中毒致幻能有小精靈跳舞、能欣賞大片的新聞後，忍不住動起親身體驗一把的「歪心思」。

2020-08-02 16:07