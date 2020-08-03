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疫情惡化 第6家名店撤出銅鑼灣羅素街
香港熱鬧的銅鑼灣羅素街曾經是全球最貴店租地段，但去年反送中風暴後已風光不再；最近疫情惡化，不少名牌店紛紛加速撤離，繼Swatch集團旗下天梭表（TISSOT）早前撤出後，旗下瑞士名牌歐米茄（OMEGA）也退出租用九年的羅素街38號金朝陽中心，每年約可節省租金至少6000萬元（港幣，下同，約774萬美元）。
明報報導，受惠於旅遊業風光，國際奢侈品牌紛紛搶占核心零售區大面積商舖，歐米茄於2011年以月租500萬元（約64.5萬美元）搶租原由莎莎化粧品承租的金朝陽中心地下F舖連1樓，租金較莎莎高出1倍，反映其志在必得心態。及後更以月租300萬元承租金朝陽中心地下E舖及大型廣告位，打通成大型旗艦店。
報導指出，PRADA羅素街旗艦店早於2月結業，半年來該地段已有約六間名店結業或即將結業。綜合市場消息，疫情爆發後，歐米茄已關掉數家分店，包括銅鑼灣時代廣場的專門店3月已關閉，事隔約4個月，再結束羅素街分店。據歐米茄網頁顯示，品牌原有11家專門店，包括銅鑼灣羅素街38號、尖沙嘴K11、帝國中心及赤角機場客運大樓的分店，目前已有4家休業。
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