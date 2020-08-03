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電影「八佰」票房估64.2億 成為華誼兄弟救命稻草

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
華誼兄弟業績連續2年虧損、面臨退市壓力的。圖/騰訊財經
華誼兄弟業績連續2年虧損、面臨退市壓力的。圖/騰訊財經

大陸電影「八佰」將於8月21日上映，多名院線高管表示，樂觀預計票房將達人民幣15億元（新台幣64.2億元）以上，這對業績連續2年虧損、面臨退市壓力的華誼兄弟來說，將是救命稻草。

上海財聯社報導，多名院線高管指出，在如今電影市場新片缺乏的環境下，「八佰」將成為救市之作，但因有上座率限制，樂觀預計該片票房將達人民幣15億元大門。

但也有提前觀影的基金傳媒研究員指出，該片氛圍較壓抑，題材、切入點均有些冷僻。

虎嘯網報導，「八佰」籌畫準備超過10年，耗時一年半重建了蘇州河兩岸的場景，拍攝時間將近一年，成本高達人民幣5.5億元（新台幣23.5億元）。

現金是華誼兄弟現在最擔憂的事情，受今年上半年疫情影響下，華誼兄弟今年第一季淨虧損人民幣1.43億元，帳上現金及現金等價物餘額僅剩人民幣2.68億元，短期借款則高達人民幣20.75億元。

去年以來，華誼兄弟嘗試了各種借款方式，不僅董事長王中軍、副董事長兼CEO王中磊仍在繼續質押股權，公司將持有的英雄互娛股權作為質押擔保向銀行、向橫店影視產權交易借款，還將持有公司的股權、房產、影片的收益應收帳款、25家全資影院未來經營中的票房收入等作為抵押，向6家機構申請授信共計人民幣33億元，王中軍甚至出售自己收藏的畫品與香港的房產。

就在7月31日，華誼兄弟拿到了招商銀行人民幣15億元的授信額度；7月初，華誼兄弟公告擬向阿里影業、騰訊等特定物件發行股票，募資總額不超過人民幣22.9億元，扣除發行費用後將全部用於補充流動資金及償還借款。

這也讓連續兩年虧損面臨退市危機的華誼兄弟喘了一口氣，2019年，華誼兄弟淨虧損為人民幣39.6億元，2018年則虧損人民幣10.9億元。

與業績相似，華誼兄弟的股價這兩年來也連續走低，2018年以來，華誼兄弟的股價已經從人民幣10.8元一路下跌，最低至今年4月的人民幣3.21元，跌幅一度超過70%。

即使按照31日人民幣4.77元的收盤價格算來，跌幅也超過55%，公司的市值則從巔峰時期的人民幣800億元縮減至如今的人民幣105.5億元，減少超過八成。

因為股價的連續下挫，高比率質押的華誼兄弟兩大股東王中軍、王中磊去年一度遊走在爆倉的邊緣，華誼兄弟今年第一季財報顯示，王中軍、王中磊的質押比率接近97%，這也代表如果公司股價仍然波折走低，可能進一步導致公司兩位實控人質押的股權被平倉，從而失去對公司的控制權。

人民幣 電影 疫情

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