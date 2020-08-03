他們住進爛尾樓 昆明「別樣」幸福城

昆明早年因造城運動，部分實力不強的中小地產商紛紛湧進，在快速擴張中遭遇各類風險，為後續大規模預售樓盤爛尾現象埋下伏筆。

昆明「別樣幸福城」4號地塊的業主卯先生，自嘲是昆明市區「最孤獨的人」。

不久前，他和妻子搬離陰暗潮濕的地下室，住進自己買的爛尾樓18樓頂層。與卯先生類似，一個多月來，有30來戶家庭因為失業、租約到期等原因，住進了「別樣幸福城」的爛尾樓。

缺水斷電 淪城市吉普賽人

爛尾樓缺水斷電，沒有門窗，沒有電梯，他們在工地水坑取水，開荒種菜，在窩棚搭伙做飯，靠電瓶和蠟燭照明，過著「城市吉普賽人」的生活。相關生活視頻流傳到網上，引發關注，業主們一夜之間成為網紅。

業主入住爛尾樓在昆明已有先例。去年5月，昆明呈貢奧宸中央廣場爛尾5年後，上百業主住進了未裝修的爛尾樓。今年是「別樣幸福城」爛尾的第6年，越來越多的業主被迫選擇在爛尾樓裡「扎根」。

別樣幸福城位於昆明南市區巫家壩CBD核心區，是官渡區上苜蓿村城中村改造項目。占地約390畝，涉及9個地塊，其中有8個為居住用地或商業用地。

「1號、2號、3號地塊已建好交付，4號地塊爛尾了，5號地塊原本爛尾，後被業主自救成功，6號、7號、8號地塊尚未開發。」4號地塊的業主劉女士說。

貪蛇吞象 開發商拆遷起家

劉女士2013年以129萬元（人民幣，下同）買下別樣幸福城一套150餘平方米的房子，簽約對象是昆明曉安拆遷經營有限公司（下稱曉安拆遷公司），但開發商常對外說成昆明佳達利房地產開發經營有限公司（下稱佳達利公司），劉女士說，這兩家公司的董事長都是李留存。

公開資料顯示，佳達利公司成立於2001年，註冊資本5000萬元，是昆明本土地產商，開發過的城中村改造項目總面積未超過200畝。但自2007年起迅速擴張，三年內就先後拿下「春城海岸」、「別樣藍天」和「鳳凰龍庭」三個占地總面積逾3000畝的地產項目。

「房產形勢不好，而且槓桿太長，不要說這種民營企業，就是雲南大型地產公司也難做好這種超大型項目。」雲南財經大學不動產投融資研究中心主任周大研曾說，佳達利公司此舉相當於「蛇吞象」，「出問題是必然的」。

事實上自2014年起，前述三個地產項目中，春城海岸、別樣藍天相繼停工爛尾，鳳凰龍庭則仍未動工。根據雲南法制報2012年的調查，早在拆遷前的2009年，別樣藍天就已對外售房，且多次漲價，交房時間一再推遲。

「別樣藍天就是如今的別樣幸福城。」劉女士說，根據購房合同，開發商應於2015年5月31日交房，但2015年春節過後，工地便再無動靜，劉女士聯合其他業主維權才發現，業主們向銀行申請貸款後付給開發商的款項，並非全部流入住建部門指定的監管帳戶。

2018年8月25日，昆明市住建局在答覆業主的一條網上留言時透露，「由於曉安拆遷公司拒不履行協議約定，未將預售款完全歸集至監管專戶，導致該項目停工。」

造城運動 留40多個爛尾樓

據劉女士估算，別樣幸福城4號地塊涉及12棟樓1255套房，多數已售出，預售款逾10億元。這筆資金用來開發4號地塊原本充裕，但多名業主聽聞，這筆錢被開發商挪用去開發春城海岸了。對此說法，佳達利公司尚未回應。

「開發商置法律不顧，挪用資金至其他項目導致資金斷裂爛尾。這是嚴重的違法行為。政府、住建部門有監督職責，也要為這一行為負責。」有業主在人民網領導留言板留言道。過去幾年，業主們頻繁向各級政府和住建部門反映情況，一度因涉嫌擾亂公共場所秩序被行政拘留。

據不完全統計，2014年至2015年，除別樣幸福城外，雲錫金地、南亞之門、沸城、金恆財富廣場、譽峰國際、奧宸中心、大宥城等一批項目也加入爛尾樓名單；高峰時期，昆明市場上爛尾項目達40多個。

關於別樣幸福城4號地塊項目爛尾原因，佳達利公司曾在致業主承諾函中解釋稱：「2014年下半年開始，房地產市場一直處於下行趨勢。我公司也遭遇市場風險，資金周轉困難。」然而今年6月，曉安拆遷公司在一封告知書中，將樓盤爛尾原因歸咎於施工方惡意停工。

業主段先生提到，在業主們的聯合起訴下，別樣幸福城4號地塊部分未出售樓房被查封，但開發商仍在賣樓。

在其他省份的處理方案中，引進企業是盤活爛尾樓最為常見的手段。一份2018年的統計顯示，昆明幾年來累計有44個爛尾項目，被碧桂園、保利、俊發、萬科等實力房企併購並盤活。

面對別樣幸福城的爛尾難題，2018年8月，昆明市政府稱，曉安公司與保利地產合作開發6、7號地塊，回籠了部分資金，區政府已要求企業設立專戶並專款專用於項目收尾。昆明市官渡區城市更新改造工作局也稱，信達公司、保利公司有意與曉安公司合作開發，屆時可解決4、5號地塊的現存及後續問題。

政府失能 業主迫自籌自救

不過業主段先生說，「保利確實曾有意接盤，但和政府、開發商第一次談時就談崩了。」一年後，官渡區關上街道辦事處又說，正積極協調幾家大型地產企業與佳達利公司進行接盤協商。

在政府尋找接盤者期間，別樣幸福城5號地塊的業主決定自救。據早前媒體報道，5號地塊合同約定的交房時間是2015年12月，但自封頂之後便持續停工；2015年至2018年，業主多次籌款自救，最終別樣幸福城5號地塊勉強達到入住條件，部分業主也得以交房入住。

自救方案如今被擺到別樣幸福城4號地塊業主面前。今年6月15日，官渡區關上街道辦事處召集業主代表、曉安拆遷公司等，專題研究別樣幸福城4號地塊業主自救等相關事宜。

但，「5號地塊是空軍部隊和省某統計單位的團購房，業主具有穩定收入。相比之下，我們散戶買房已經花光積蓄，沒多少錢了，只能湊出1000來萬。」劉女士估計，4號地塊工程量只完成約四分之一，後期工程至少需要8000萬元的資金。

業主段先生則對自救方案提出質疑，他說，多年來，政府和開發商無實際作為，如果真心想救爛尾樓，首先要對開發商資產進行摸底，其次要對剩餘工程量做評估並給出方案。對此，官渡區委宣傳部負責人回應，具體工作不便透露，主要考慮是擔心影響下一步處置工作。

在爛尾樓盤活無望的情況下，過去一個多月，有30多戶業主住進了爛尾樓。因為停工年久，樓內存在明顯的安全隱患。6月中旬，當地街道辦、派出所、開發商和物業紛紛貼出告示，要求他們搬離爛尾樓。

過去幾年，業主卯先生以每周兩次的頻率去找政府和有關部門維權。「現在我們累了，不想鬧了，就讓我們住在自己的爛尾樓吧。」卯先生嘆道。