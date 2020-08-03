水質優良 「水中大熊貓」現身德陽

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
德陽什邡市八角水庫發現的桃花水母，珍稀程度可媲美大熊貓。 圖／本報四川德陽傳真
德陽什邡市八角水庫發現的桃花水母，珍稀程度可媲美大熊貓。 圖／本報四川德陽傳真

四川德陽什邡市八角水庫的工作人員，近日發現了大量白色浮游生物，疑為有「水中大熊貓」之稱的桃花水母。經過專業機構和人員辨別，確認這些在水庫中發現的小傢伙，就是桃花水母，珍稀程度可媲美大熊貓。

水庫工作人員周佑翔表示，這些水母每個直徑1.5釐米至2釐米左右，有很多觸手，緣膜很厚，體內器官酷似十字紋。經成都農科所水產研究所副所長魏文燕辨認，它們應該是桃花水母，全世界都不常見。桃花水母屬淡水生活的小型水母，是世界一類瀕危的古老腔腸動物，至少有6億年生存歷史，具有極高的研究價值和觀賞價值，有「水中大熊貓」之稱。

西南山地工作室首席執行官巫嘉偉，多年來致力於生物自然多樣性傳播和保護。他指出，桃花水母的生態價值很高，對水質要求也很高。

它的大量繁殖，證明這片水域水質優良。如果水體被汙染或者人為影響，會對它的存在造成影響、乃至消失。

八角水庫位於什邡市冰川鎮爆竹園村，是一座以城鎮供水、農業灌溉為主，兼顧發電等功能的中型水庫，被劃為一級水源保護區，是什邡的後備水源。水庫所在地植被茂密、人煙稀少，麂子、白鷺、水鴨等野生動物平時都能看到，水質優良。正因為如此，才為桃花水母的出現創造了條件。

水庫

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