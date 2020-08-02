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安徽1日出梅 梅雨季長達2個月有史以來最長
安徽省氣象台2日宣布，經綜合研判認定安徽已於1日出梅，整個梅雨季長達60天，長度排名歷史第一，之前最長記錄為56天。
據安徽日報微信公眾號，今年6月2日，安徽省皖南山區和沿江西部入梅，這比平均6月16日的入梅時間，提早了10幾天。入梅當天，安徽省氣象台就啟動了重大氣象災害（暴雨）4級應急響應，之後應急響應調整到3級，隨後又調整為2級；6月10日，安徽省江淮地區又進入梅雨期。
梅雨期間，安徽省遭遇多輪的暴雨，雨帶南北反覆多次，全省普遍出現暴雨到大暴雨，局部甚至出現了大暴雨；合肥等地日降雨量突破極值；雨水也導致長江、淮河流域出現嚴重災害，多個城市鄉村出現內澇。
據安徽省氣象台觀測數據，6月1日20時到7月31日20時，全省平均降水量為856毫米，是常年同期的2.1倍，為有完整氣象記錄以來同期最多；6月2日以來，中國大陸超過1千毫米以上的強降水中心主要位於安徽省大別山區、沿江西部及皖南山區；大陸雨量超過1200毫米的16個國家氣象站中安徽省就占12個，最大是黃山光明頂，達到1720毫米，是常年雨量的2.3倍。
而此次梅雨期，雨帶在安徽省南北擺動，出現10次強降水過程，累計雨量超過600毫米占全省面積的65.3%。
目前安徽省已轉為晴朗高溫天氣，局部地區易發短時暴雨、雷電、大風等強對流天氣，同時，熱帶系統趨於活躍，後期當地氣象部門將持續跟蹤監測，密切關注高溫、強對流及颱風可能帶來的風雨影響。
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