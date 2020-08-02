因政治因素遭撤檔 大陸電影「八佰」定檔今年8月21日

曾因涉嫌美化國民黨抗日，以及「青天白日旗」出現次數過多等而遭撤檔的大陸電影「八佰」，官方微博2日發文表示，確定將於今年8月21日全大陸上映。

根據每日經濟新聞、澎湃新聞報導，華夏電影的董事長傅若清，7月27日在上海國際電影節上透出風聲，「八佰」將會在近期上映。

華誼兄弟是「八佰」的第一出品方，华谊兄弟副董事长兼CEO王中磊表示，今年上半年，华谊兄弟持续推进电影项目的开发制作，对已完成项目的品质不断打磨，目前已完成製作的管虎導演的戰爭巨制「八佰」將擇期上映。

至於「八佰」是否近期上映？王中磊並未正面接話，但他表示，有擔當的公司應該拿出強有力恢復市場動力的影片，來進行整個電影市場的復工，從8月到年底，每個檔期，華誼都已經準備好了有市場吸引力的電影。

王中磊用「艱貞無咎」和「雲開見日」兩個成語表達了在過去半年疫情衝擊下的心情變化，他指出，越是在艱難的處境中，越要保持初心、堅韌不拔，做好我們應該做的事，最終就一定會迎來「雲開見日」。

「八佰」撤檔還要追溯到去年，2019年6月25日晚，電影「八佰」官方微博發聲明宣佈撤檔，聲明指出，經片方與各方協商，「八佰」取消原定7月5日公映的安排，暫別暑假檔，新檔期擇日公布。

「八佰」由管虎執導，歐豪、張譯、姜武、王千源等出演，講述1937年淞滬會戰末期，國民革命軍第88師524團留守上海四行倉庫，與租界一河之隔，孤軍奮戰4晝夜，造就了罕見的被圍觀的戰爭；為壯聲勢，四百人對外號稱八百人。

值得一提的是，「八佰」是大陸電影人首次完成全片IMAX攝影機拍攝的嘗試。

CNN去年報導，一名不具名的外國製片廠駐中國辦公室主管表示，2019年10月1日是中共建政70週年國慶，適逢此一重要里程碑可能是讓執政的中共審查機構神經緊繃的原因。