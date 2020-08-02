為看小精靈！有人故意吃毒菌致幻 醫：致死率高達80%

每逢菌子季，雲南的各種野生菌便成了必吃的美味，但吃毒菌子中毒的新聞也隨之刷屏。當地有關部門每年從野生菌上市就要發布各種預警和科普。但即使這樣，還是有人在看到吃蘑菇中毒致幻能有小精靈跳舞、能欣賞大片的新聞後，忍不住動起親身體驗一把的「歪心思」。

來源：YouTube

在近日因食用野生毒菌導致傷亡的新聞中，更引人關注的是有些魔性的「致幻視頻」。

澎湃新聞報導，雲南昆明日報一名記者日前因吃菌中毒，向領導請假。記者躺在病床上，眼前不斷出現幻覺，還一邊描述自己看到了什麼：看到小鹿，看到龍玩繡球，還看到超級大的蝦…。

另據北京青年報報導，昆明也有一名女子吃菌後躺在病床上手舞足蹈，說看到了小精靈、彩雲，甚至還有人因致幻唱起了神曲「忐忑」…。

另外也有人稱產生幻覺後看見自己的家人變成高壓鍋、八爪魚，天花板在開花、地板上有人跳藝術體操、從頭頂飄下來的水母可以拉絲。

網友評論這是雲南人季節性花樣中毒的情形，「被莫名戳中了笑點。」而這些五花八門的致幻反應居然引發一部分人的好奇，稱想親身體驗這種「妙不可言」的「幻境」。

據報導，有些人直接跑到電商平台上留言：「我就是想見識一下小人才買的，真的能見到嗎？」

在一些售賣菌類商家的購買頁面上「問大家」板塊中，有大量對「見小人」躍躍欲試的人的詢問：「吃完能看見小精靈嗎」、「能看見小人要幾分熟？煮幾分鐘？一次吃多少？」、「怎麼吃可以醉生夢死」、「安全分量是多少，既能達到效果又不會上吐下瀉」。

對此，中過毒的雲南網友紛紛提醒，「一點都不好玩，千萬不要因為好奇亂來，因為每年都有因蘑菇中毒，一家都沒了的慘劇發生。」、「聽著好笑，但真的會死人。」

而即使經過治療，有人在後期也出現過喝水吐、一星期暴瘦6斤的情況，出現了後遺症。

報導指出，既然如此危險為何還要吃？雲南人明慧表示，他們當地對吃菌子的喜愛程度完全超出想像，即使中毒事件在自己身上已發生至少四、五次，而且她的家人、同事等周圍的人基本都出現中毒情況，甚至有人因此不在了，但她說：「不會因為中毒了就少吃或不吃。」

雲南省第一人民醫院工作人員表示，只要是吃了不宜食用的野生菌，都有可能出現致幻現象，在雲南野生菌的致死率還是很高的，所以沒有經驗的人群絕不要去嘗試體驗致幻的效果，不要拿生命開玩笑。」

在衛健委官網上的題為「雲南人又到了生死存亡的季節，吃貨們看過來」一文中介紹，毒菌中毒沒有特效解毒藥，一旦病情危重，就算來到經驗設備力量雄厚的大醫院救治，搶救成功率也不高。

雲南疾控中心營養與食品衛生所所長劉志濤表示，在雲南中毒比較普遍的症狀就是神經-精神型反應，比如會出現小人國幻視症、躁狂症，致死率高達80%。