真的會死人！ 雲南吃菌喪命者超過新冠肺炎
連日來，一則「2020年上半年雲南吃菌中毒死亡人數超過雲南省患上新冠肺炎死亡人數」的消息引發網友熱議，從數據看，消息屬實。
每日經濟新聞報導，7月25日，雲南省衛生健康委發布消息：從2020年5月至7月20日，雲南省已發生野生菌中毒事件273起，12人死亡。與去年同期相比，中毒起數下降了33.90%，發病人數下降了35.64%，死亡人數減少了17人。並累計成功救治中毒患者2000餘人。
而根據疫情實時大數據報告，截至2020年8月1日，雲南省累計因新冠病毒肺炎死亡的病例為2例，這個數字遠遠低於2020年上半年菌類中毒死亡人數。
雲南省衛健委5月就發布《預防野生菌中毒預警公告》：
據報導，夏季來臨，雲南省野生菌到了採摘上市季節，同時也進入野生菌中毒高發季節。為防範和減少誤採、誤食有毒野生菌造成的食品安全事故發生，保障人民群眾身體健康和生命安全，現發布如下預警公告：
一、廣大群眾要提高自我健康安全意識，不隨意採摘食用不熟悉、腐爛、幼小不能辨別的野生菌類。雲南常見有毒野生菌可以在雲南省疾病預防控制中心官網查詢，鏈接：http://www.yncdc.cn/。
二、食用野生菌應避免多種類混雜，烹飪加工時一定要燒熟煮透，嚴禁生吃涼拌，不宜同時飲酒。
三、食用野生菌如出現頭昏、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、煩躁不安、幻覺等症狀，應第一時間到最近的醫療機構就醫，不要耽誤。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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