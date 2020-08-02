真的會死人！ 雲南吃菌喪命者超過新冠肺炎

連日來，一則「2020年上半年雲南吃菌中毒死亡人數超過雲南省患上新冠肺炎死亡人數」的消息引發網友熱議，從數據看，消息屬實。

每日經濟新聞報導，7月25日，雲南省衛生健康委發布消息：從2020年5月至7月20日，雲南省已發生野生菌中毒事件273起，12人死亡。與去年同期相比，中毒起數下降了33.90%，發病人數下降了35.64%，死亡人數減少了17人。並累計成功救治中毒患者2000餘人。

而根據疫情實時大數據報告，截至2020年8月1日，雲南省累計因新冠病毒肺炎死亡的病例為2例，這個數字遠遠低於2020年上半年菌類中毒死亡人數。

雲南省衛健委5月就發布《預防野生菌中毒預警公告》：

據報導，夏季來臨，雲南省野生菌到了採摘上市季節，同時也進入野生菌中毒高發季節。為防範和減少誤採、誤食有毒野生菌造成的食品安全事故發生，保障人民群眾身體健康和生命安全，現發布如下預警公告：

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