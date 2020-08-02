跟風平安經！ 深圳衛健委推送健康經

深圳市衛生健康委員會日前在官方微信公眾號推送一篇題為《人體<健康經>》的文章，引發網友的關注。

澎湃新聞報導，「頸椎健康、胸椎健康、腰椎健康、椎健康、尾椎健康…」，全文按人體結構分為「骨骼系統」、「肌肉系統」、「消化系統」等12節，通篇採用「人體組織+健康」造句。文章最後還寫到，「髮際線要健康，『大姨媽』要健康，啪啪啪也要健康哦。」

這篇文章與日前引發廣泛關注的《平安經》如出一轍，網友紛紛在文章下方留言。網友番茄調侃，「趕緊聯繫出版社了，安排」。另一位網友「羊咩咩」則說，「緊跟時事熱點，深圳衛健委挖到寶了」。

文章末尾註明來源為深圳衛健委宣傳處，截至記者發稿閱讀量已突破10萬+。

深圳市衛生健康委員會宣傳教育處處長王嶺表示，該微信文章確實是蹭了《平安經》的熱點，但目的是為了健康科普，向公眾普及人體解剖學。

「你們對衛生行業不大了解，我們沒那麼上綱上線，主要偏民生。」王嶺認為，該文章並無不妥。他表示，深圳市衛健委的官方微信公眾號是自己的新媒體團隊在運營，風格向來都是這樣風趣幽默。「不少人懷疑我們真是衛健委的官方帳號嗎？畢竟我們這麼活潑，有時候還有點『污』。我們團隊想要呈現出『90後』政務微信的風格。團隊成員也是以『90後』為主，『前浪』和『後浪』相結合，以『後浪』為主。另外，我們的團隊成員基本都有媒體的工作背景，或者是醫院系統中搞宣傳的好苗子。」王嶺說。

王嶺表示，微信推送後，也有不少學者和專家點讚，稱文章借《平安經》的新聞熱點，順帶普及了人體解剖學的常識。